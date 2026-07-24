Hidroavion kod Sijetla srušio se u more, a u nesreći su povrijeđene četiri osobe. Jedna je u kritičnom stanju.

Izvor: X/JMS

Ljekari se bore za život jedne osobe teško povrijeđene u padu hidroaviona kompanije Kenmore Air kod Sijetla. Svih 11 putnika i pilot spaseni su nakon što se letjelica srušila u more kod ostrva Sjuša, a potom se zapalila.

BREAKING: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes north of Seattle. Multiple people being rescuedpic.twitter.com/5396wT6319 — BNO News (@BNONews)July 24, 2026

U nesreći su povrijeđene četiri osobe, dok je jedna u kritičnom stanju. Avion je letio ka Roč Harboru na ostrvima San Huan kada je prinudno sletio u zaliv Šalou Bej. Na mjestu nesreće pronađeni su djelovi letjelice razbacani po stijenama i vodi, dok je iz olupine kuljao gust crni dim.

A Kenmore Air de Havilland DHC-3 Otter aircraft with 11 occupants was involved in an accident near Sucia Island, north of Seattle.



The successful evacuation of carrying 10 passengers and 1 pilot, highlights the effectiveness of the pilot's emergency response and the safety…pic.twitter.com/6r0NDZmaST — FL360aero (@fl360aero)July 24, 2026

Uzrok pada za sada nije poznat, a kompanija Kenmore Air saopštila je da je pokrenula proceduru za vanredne situacije i da neće iznositi pretpostavke dok traje istraga.