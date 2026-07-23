Preminulo dijete u vrtiću u Italiji zbog, kako se sumnja, bakterijske infekcije.

Izvor: Printscreen/RaiNews

Dijete uzrasta oko godinu i po dana preminulo je zbog, kako se sumnja, bakterijske infekcije u vrtiću u gradu Tropei u Italiji, piše italijanski portal "Il Vibonese". Zasad nije zvanično potvrđeno da je bakterijska infekcija uzrok smrti.

Dječak je hospitalizovan 17. jula, ali je u bolnici preminuo u srijedu 22. jula. U utorak, dan ranije, stanje mu se naglo pogoršalo nakon čega je prebačen u bolnicu u Katancaru u kojoj je nažalost i preminuo.

Još četvoro djece završilo je u bolnici. Sva djeca idu u isti vrtić.

Druga djeca su u istom vrtiću imala gastrointestinalne probleme prethodnih dana. Oko 10 do 12 djece je imalo probleme sa tim.

Tužilaštvo u Vibo Valentiji je pokrenulo istragu. Očekuju se rezultati obdukcije koja bi trebalo da otkrije tačan uzrok smrti.

"Prema informacijama koje imamo, osnovni uzrok bi mogla biti bakterija Clostridium difficile, koja je vjerovatno zarazila jedno od djece tokom ranije posjete bolnici. Nakon povratka u vrtić, prostori za presvlačenje mogli su biti kontaminirani", izjavila je Serena Mičeli, direktorka privatnog vrtića "Family baby school".