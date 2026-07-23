Donald Tramp obećao je "veliku vojnu kaznu" Iranu i Hutima nakon napada na tankere u Crvenom moru. Širenje rata na Bliskom istoku podiglo je globalnu cijenu nafte na preko 100 dolara po barelu.

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Američki predsjednik Donald Tramp obećao je danas "veliku vojnu kaznu" Iranu i njegovim saveznicima Hutima, nakon što su jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, proširujući rat na Bliskom istoku na drugu veliku prometnu trgovačku rutu.

Mogućnost proširenja poremećaja na još jedno more izazvala je nagli porast globalnih cijena nafte. Cijena sirove nafte Brent porasla je za više od šest odsto, probivši 100 dolara po barelu prvi put od maja.

Dvije nedelje nakon što se raspalo privremeno primirje, američka vojska pokrenula je još jednu noćnu rundu vazdušnih napada na Iran, a Teheran je potom ciljao susedne arapske zemlje u kojima se nalaze američke baze.

Huti blokiraju Crveno more

Nakon što su Huti rekli da su napali dva tankera, Tramp je poručio da će Iran smatrati odgovornim za sve njihove dalje napade. Huti, koji kontrolišu sjeverni i zapadni Jemen, rekli su ove nedelje da uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, koja je naftovodom preusmjeravala milione barela nafte dnevno u Crveno more kako bi zaobišla iransku blokadu nafte iz Persijskog zaliva kroz Ormuski moreuz.

"Ako to ponovo učine, SAD će smatrati Iran odgovornim, budući da su Huti surogat i/ili posrednik Irana, a Iranu i, naravno, samim Hutima biće nametnuta velika vojna kazna", napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Rubio: Cijena koju Iran plaća svake noći raste

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je na diplomatskom skupu u jugoistočnoj Aziji da će cijena koju Iran plaća "svake noći biti sve veća" sve dok Teheran ne bude spreman za mirovni sporazum kojeg će se pridržavati.

"Iran moli (za dogovor) svaki dan. Problem s Iranom je to što svaki put kad sklope dogovor (...) ili ga prekrše ili žele da ga menjaju", rekao je Rubio. "Možda će se predomisliti tokom sledećih nekoliko dana jer i dalje trpe velike gubitke", dodao je američki državni sekretar.

Huti su rekli da su izveli raketne napade i napade dronovima na saudijske tankere Enceliu i Laylu.

Tesnac Bab el-Mandeb pod pritiskom

Napadi Huta mogli bi da zatvore tesnac Bab el-Mandeb ili "Vrata suza", koji kontroliše pristup od Crvenog mora do Indijskog okeana, druge najvažnije rute za isporuku energenata nakon Ormuskog moreuza.

Dva kineska supertankera koja su u četvrtak prevozila ukupno četiri miliona barela nafte pokušavala su da izađu iz Crvenog mora preko tesnaca Bab el-Mandeb, pokazali su podaci o brodarstvu.

U međuvremenu je Iran saopštio da je napao američke raketne sisteme, skladišta oružja i goriva u Jordanu, kao i američke vojne položaje u Kuvajtu.

Iranski vojni portparol general Mohamad Akraminja rekao je da će Iran nastaviti da uzvraća sve dok Sjedinjene Države budu napadale njegovu infrastrukturu i obalna područja, izvijestila je iranska državna televizija.