U tržnom centru Milaneo u Štutgartu, 47-godišnja žena je izbodena nožem i zapaljena. Policija je brzo reagovala i uhvatila osumnjičenog.
U tržnom centru Milaneo u Štutgartu 47-godišnja žena je izbodena nožem, a zatim zapaljena. Policija je blokirala zgradu kako bi spriječila napadača da pobegne. Kasnije su nadležni saopštili da je osumnjičeni uhapšen izvan tržnog centra.
"Danas oko 10.15 časova Operativni i komandni centar policije u Štutgartu primio je veliki broj poziva. Povod je bio napad na 47-godišnju ženu u jednom tržnom centru u sjevernom dijelu Štutgarta", izjavio je portparol policije Timo Brener za BILD.
Dodao je da je žrtva "trenutno na hitnoj operaciji". Osumnjičeni napadač (54) je u početku bio u bjekstvu, ali je u međuvremenu uhapšen.
"Oko 12.10 časova naši pripadnici su u oblasti Bockelštrase uhapsili 54-godišnjeg nemačkog državljanina. Muškarac je bio ili je još uvijek u emotivnoj vezi sa oštećenom", rekao je portparol policije Brener, piše Bild.
Prema navodima policije, muškarac je prije napada zajedno sa ženom boravio u tržnom centru, kada je iznenada više puta ubo nožem, a potom je zapalio.
In Stuttgart wurde eine 47 Jährige in einem Einkauszentrum niedergstochen— Ganesha (@DerGanesha)July 23, 2026
Täter: Ein Mann
Damit ist alles gesagt oder?pic.twitter.com/XfsVLoW11y
Policija je zatvorila pristup prvom spratu tržnog centra, gdje se dogodio brutalni napad.
Na terenu je bio angažovan veliki broj policajaca, a tržni centar Milaneo bio je potpuno blokiran. Svi ulazi i izlazi bili su zatvoreni. U akciji je učestvovao i policijski helikopter koji je nadgledao okolinu.
Policija je pretražila tržni centar, ali je osumnjičenog pronašla i uhapsila izvan objekta. U međuvremenu je Hitna pomoć zbrinjavala teško povrijeđenu 47-godišnju ženu, koja je zadobila povrede opasne po život.
Na licu mjesta nalaze se i policijski forenzičari koji prikupljaju dokaze.
Uprkos velikoj policijskoj akciji, policija je naglasila da u ovom trenutku ne postoji opasnost za građane. Motiv i okolnosti napada za sada nisu poznati. Istražitelji u objektu prikupljaju tragove i analiziraju snimke sigurnosnih kamera. Napad se dogodio na prvom spratu tržnog centra.
(MONDO)