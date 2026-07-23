U tržnom centru Milaneo u Štutgartu, 47-godišnja žena je izbodena nožem i zapaljena. Policija je brzo reagovala i uhvatila osumnjičenog.

Izvor: Gladys Chai von der Laage / imago stock&people / Profimedia

U tržnom centru Milaneo u Štutgartu 47-godišnja žena je izbodena nožem, a zatim zapaljena. Policija je blokirala zgradu kako bi spriječila napadača da pobegne. Kasnije su nadležni saopštili da je osumnjičeni uhapšen izvan tržnog centra.

"Danas oko 10.15 časova Operativni i komandni centar policije u Štutgartu primio je veliki broj poziva. Povod je bio napad na 47-godišnju ženu u jednom tržnom centru u sjevernom dijelu Štutgarta", izjavio je portparol policije Timo Brener za BILD.

Dodao je da je žrtva "trenutno na hitnoj operaciji". Osumnjičeni napadač (54) je u početku bio u bjekstvu, ali je u međuvremenu uhapšen.

"Oko 12.10 časova naši pripadnici su u oblasti Bockelštrase uhapsili 54-godišnjeg nemačkog državljanina. Muškarac je bio ili je još uvijek u emotivnoj vezi sa oštećenom", rekao je portparol policije Brener, piše Bild.

Prema navodima policije, muškarac je prije napada zajedno sa ženom boravio u tržnom centru, kada je iznenada više puta ubo nožem, a potom je zapalio.

In Stuttgart wurde eine 47 Jährige in einem Einkauszentrum niedergstochen



Täter: Ein Mann



Damit ist alles gesagt oder?pic.twitter.com/XfsVLoW11y — Ganesha (@DerGanesha)July 23, 2026

Policija je zatvorila pristup prvom spratu tržnog centra, gdje se dogodio brutalni napad.

Na terenu je bio angažovan veliki broj policajaca, a tržni centar Milaneo bio je potpuno blokiran. Svi ulazi i izlazi bili su zatvoreni. U akciji je učestvovao i policijski helikopter koji je nadgledao okolinu.

Policija je pretražila tržni centar, ali je osumnjičenog pronašla i uhapsila izvan objekta. U međuvremenu je Hitna pomoć zbrinjavala teško povrijeđenu 47-godišnju ženu, koja je zadobila povrede opasne po život.

Na licu mjesta nalaze se i policijski forenzičari koji prikupljaju dokaze.

Uprkos velikoj policijskoj akciji, policija je naglasila da u ovom trenutku ne postoji opasnost za građane. Motiv i okolnosti napada za sada nisu poznati. Istražitelji u objektu prikupljaju tragove i analiziraju snimke sigurnosnih kamera. Napad se dogodio na prvom spratu tržnog centra.

(MONDO)