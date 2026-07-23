Srpkinja V. P. pronađena mrtva u automobilu u Dalasu, a njen partner uhapšen zbog sumnje na ubistvo.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Srpkinja V. P. (41) je pronađena mrtva u utorak u automobilu u Dalasu u SAD, a zbog sumnje da je počinio stravičan zločin, uhapšen je njen partner.

Kako je porodica žene, inače majke dvoje djece, potvrdila za Kurir, njen nestanak je prijavljen u subotu.

"Od subote se nikome nije javljala, a tada je poslednji put bio online i njen telefon. Istog dana je policiji prijavljen nestanak, ali je zbog zakonske procedure potraga za njom počela u nedelju", kaže za Kurir rođak ubijene žene.

Prema njegovim riječima, policija je po prijavi nestanka V. P. ispitivala njenog partnera, ali je on ponavljao da ne zna gdje je. Međutim, dva dana kasnije, njeno tijelo je pronađeno u automobilu.

"Prema informacijama koje za sada imamo, preminula je od posledica teških povreda. Još uvijek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati", dodaje sagovornik Kurira.

Srpkinja je, prema do sada prikupljenim dokazima, u subotu bila na žurci sa svojim partnerom. Navodno, on je konzumirao alkohol i došlo je do svađe među njima, jer je bio ljubomoran, zbog čega su na njegovo insistiranje otišli sa proslave. To je, prema nezvaničnim informacijama, bio poslednji put da su prijatelji vidjeli Srpkinju.

"Zabrinuti za nju, pokušavali su da je pronađu. Međutim, kako se nije javljala na telefon i kako niko nije mogao da je pronađe, alarmirali su policiju. Najpre je pronađen njen mobilni telefon, za koji je utvrđeno da je poslednji put bio aktivan u kući njenog partnera, izvjesnog Denija. Dva dana kasnije, stigle su najgore moguće vijesti", dodaje rođak ubijene žene.

On naglašava i da se V. P. nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovijestilo ovakav užas u Dalasu.

"Bila je vesela žena, puna života. Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema."

(Kurir/MONDO)