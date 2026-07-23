U neviđenom nevremenu koje je juče pogodilo dijelove Sjeverne Makedonije pričinjena je velika materijalna šteta, a desetine osoba je povrijeđeno.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Hidrometeorološka uprava Sjeverne Makedonije objavila je danas da je područje Skoplja, Štipa i Strumice, tokom jučeračnjeg nevremena, pogodio uragan.

Kako se navodi u saopštenju, na automatskoj meteorološkoj stanici u Štipu u 17.00 registrovan je uragan sa maksimalnim udarom vjetra od 134 kilometra na sat, sa pravcem zapad-sjeverozapad.

U Skopskoj kotlini, na automatskoj meteorološkoj stanici "Skoplje", u 16.10 časova registrovan je uragan sa maksimalnim udarima vjetra od 130 kilometara na sat i sa pravcem sjever-sjeverozapad.

Vjetar iste brzine od 130 kilometara na sat, sjeverozapadnog pravca, registrovan je i na Automatskoj meteorološkoj stanici "Novo Selo" u Strumici, u 17.50 časova.

"Orkan/uragan, prema klasifikaciji jačine vjetra, je vjetar čija brzina prelazi 118 kilometara na čas. To je izuzetno jak vjetar koji se veoma rijetko javlja na ovoj teritoriji i uzrokuje velika razaranja i značajnu štetu širih razmjera", navodi se u saopštenju.

Nevrijeme je izazvalo veliku materijalnu štetu, a desetine ljudi je povrijeđeno u Skoplju i na istoku zemlje.

Vjetrovi uraganske snage oštetili su ključne zdravstvene ustanove, poput bolnica u Štipu i Skoplju, prenio je Tanjug.

Prema podacima Centra za upravljanje krizama, više od 9.000 poziva građana registrovano je putem broja za hitne slučajeve. Najteže posljedice bile su u glavnom gradu Skoplju i u istočnom dijelu zemlje.

(Srna)