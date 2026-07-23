Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplijenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije
U Liberiji je zaplijenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrijednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izvještaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski.
Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplijenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije. Tom prilikom je, pored dva stranca, uhapšeno i nekoliko Liberijanaca.
Video of the million dollar stash of cocaine discovered by Liberian Security Forces in the country’s Margibi County.— SIKAOFFICIAL (@SIKAOFFICIAL1)July 21, 2026
The two foreign nationals arrested in connection with the raid remained silent as members of the press enquired about their nationalities and names.
[: Saye…https://t.co/uVGUlJZvmapic.twitter.com/iJzln8JMCr
Za sada nema informacija o tome da li su protiv uhapšenih podignute optužnice.
Fotografije i video snimci koje je objavila policija prikazuje desetine zaptivenih kofera i kutija u kamionu za koji istražitelji vjeruju da sadrži visokoobogaćeni kokain.
Policija je saopštila da je racija rezultat duge istrage delovanja mreža krijumčara droge u Liberiji.
A joint team of Liberia’s security agencies has uncovered a stash of cocaine reportedly worth millions of dollars at a residential property in the country’s Margibi County.— SIKAOFFICIAL (@SIKAOFFICIAL1)July 21, 2026
The operation led to the arrest of a Colombian national, a Spanish national, and several Liberians…pic.twitter.com/cj4qean9HZ
Još se ne zna odakle droga potiče i gdje je trebalo da bude isporučena.
Policija je saopštila da je upravo to istraživala kada su dva osumnjičena stranca došla u Liberiju. Tada su i uhapšena.