Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplijenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije

Izvor: Printscreen

U Liberiji je zaplijenjena najveća količina kokaina u istoriji te afričke zemlje, u vrijednosti od više od 370 miliona dolara, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC), ukazujući da jedan od dvojice uhapšenih stranaca u vezi sa ovim slučajem ima pasoš Republike Srbije. Kako se navodi u izvještaju, drugi uhapšeni je imao dva pasoša: španski i kolumbijski.

Ogromna količina kokaina je otkrivena i zaplijenjena u ilegalnom skladištu u Duazonu na 20 kilometara od Monrovije, glavnog gada Liberije. Tom prilikom je, pored dva stranca, uhapšeno i nekoliko Liberijanaca.

Video of the million dollar stash of cocaine discovered by Liberian Security Forces in the country’s Margibi County.



The two foreign nationals arrested in connection with the raid remained silent as members of the press enquired about their nationalities and names.



[: Saye…https://t.co/uVGUlJZvmapic.twitter.com/iJzln8JMCr — SIKAOFFICIAL (@SIKAOFFICIAL1)July 21, 2026

Za sada nema informacija o tome da li su protiv uhapšenih podignute optužnice.

Fotografije i video snimci koje je objavila policija prikazuje desetine zaptivenih kofera i kutija u kamionu za koji istražitelji vjeruju da sadrži visokoobogaćeni kokain.

Policija je saopštila da je racija rezultat duge istrage delovanja mreža krijumčara droge u Liberiji.

A joint team of Liberia’s security agencies has uncovered a stash of cocaine reportedly worth millions of dollars at a residential property in the country’s Margibi County.



The operation led to the arrest of a Colombian national, a Spanish national, and several Liberians…pic.twitter.com/cj4qean9HZ — SIKAOFFICIAL (@SIKAOFFICIAL1)July 21, 2026

Još se ne zna odakle droga potiče i gdje je trebalo da bude isporučena.

Policija je saopštila da je upravo to istraživala kada su dva osumnjičena stranca došla u Liberiju. Tada su i uhapšena.