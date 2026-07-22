Na Suncu se otvorila ogromna pukotina koja izbacuje snažan solarni vjetar direktno ka Zemlji. Zbog toga se za 22. jul prognozira geomagnetna oluja koja može donijeti polarnu svjetlost.

Izvor: NASA

Dinamika Sunca i dalje fascinira naučnike nakon što se u njegovoj atmosferi iznenada otvorio ogroman „kanjon“, stvarajući prolaz za bijeg naelektrisanih čestica koje putuju svemirom izuzetno velikim brzinama, piše newsbomb.gr.

Ova džinovska „pukotina“, poznata kao koronalna rupa, izbacuje neprekidan tok solarnog materijala direktno prema Zemlji. Naučnici procjenjuju da bi se njen uticaj mogao osjetiti sjutra, 22. jula, uz moguću pojavu geomagnetne oluje kategorije G1, najslabije na petostepenoj skali.

Šta je koronalna rupa?

Koronalna rupa je privremena oblast u Sunčevoj koroni (spoljašnjem sloju atmosfere), gdje je plazma znatno hladnija i tamnija u odnosu na okolna područja koja dostižu temperature veće od milion stepeni Celzijusa.

U ovim regijama linije Sunčevog magnetnog polja ne formiraju zatvorene petlje, kao što je uobičajeno, već ostaju otvorene i šire se prema svemiru. Na taj način nastaje prirodni „otvor“ koji omogućava solarnom materijalu da nesmetano napusti gravitaciono polje naše zvijezde.

Solarni vjetar usmjeren prema Zemlji

Materijal koji izlazi iz koronalnih rupa formira takozvani solarni vjetar — stalni tok naelektrisanih čestica, prvenstveno protona i elektrona, koji se širi u svim pravcima kroz Sunčev sistem.

Kada je koronalna rupa okrenuta prema Zemlji, solarni vjetar kreće se direktno prema našoj planeti. Za razliku od svjetlosti, kojoj je potrebno svega osam minuta da pređe udaljenost od oko 150 miliona kilometara, naelektrisanim česticama potrebno je nekoliko dana da stignu do Zemlje.

Šta donosi geomagnetna oluja?

U trenutku kada se solarni vjetar sudari sa Zemljinim magnetnim poljem, može doći do geomagnetne oluje. Magnetno polje naše planete tada djeluje kao prirodni štit, preusmjeravajući najveći dio ovih čestica prema magnetnim polovima.

Za 22. jul prognozira se geomagnetna oluja kategorije G1, odnosno oluja slabog intenziteta. Ovakve pojave rijetko izazivaju probleme u radu satelita, elektroenergetskih sistema ili telekomunikacionih mreža.

Ipak, mogu pojačati aktivnost polarne svjetlosti i povećati mogućnost da se na visokim geografskim širinama pojavi spektakularna aurora.