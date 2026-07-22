Bugarske vlasti odbacile su upozorenje Irana da bi raspoređivanje američkih aviona-tankera na njihovoj teritoriji predstavljalo saučesništvo u vojnim akcijama protiv Teherana.

Izvor: Airman 1st Class Christopher Lyons

Bugarske vlasti odbacile su značaj upozorenja Irana da bi stacioniranje američkih aviona-tankera na bugarskoj teritoriji predstavljalo saučesništvo u vojnim akcijama protiv Teherana, ističući da će letjelice imati isključivo logističku ulogu.

Premijer Bugarske Rumen Radev rekao je da je "kategorički isključeno" da se vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa bugarske teritorije, preneo je Rojters.

"Ovi avioni-tankeri namijenjeni su isključivo logističkim misijama i dopunjavaće gorivo van bugarskog vazdušnog prostora", rekao je Radev, prenijeli su bugarski mediji.

Bugarska vlada je u ponedeljak saopštila da će od parlamenta zatražiti odobrenje za raspoređivanje do osam američkih aviona-tankera u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije.

Očekuje se da će parlament podržati predlog na sjednici tokom dana. Plan je izazvao reakciju Teherana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai upozorio je da Bugarska ne bi trebalo da dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Irana.

Prema njegovim riječima, takav potez učinio bi Sofiju "saučesnikom agresora i prekršilaca međunarodnog prava".