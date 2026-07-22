Više od 60 turista završilo je u bolnici nakon što im je pozlilo posle kupanja u hotelskom bazenu u mjestu Benahavis u Španiji.

Izvor: YouTube/jahangardi ba hesam

Incident se dogodio u nedelju u jednom hotelu u Benahavisu, u španskoj provinciji Malaga. Nekoliko desetina gostiju počelo je da se žali na zdravstvene tegobe. Kako navodi portal Diario Sur, turisti su posle boravka u hotelskom bazenu imali simptome trovanja.

Najmanje 60 osoba, među kojima je bilo djece i starijih ljudi, ekipe hitne pomoći prevezle su u bolnicu Kosta del Sol u Marbelji. Prema dostupnim informacijama, svi pacijenti su u međuvremenu otpušteni iz bolnice.

Istraga ukazuje na mogući kvar pumpe pod pritiskom, koja u bazen ubacuje hlor i kiselinu.

Lee la noticia aquí https://t.co/Ogc4tg0Y7m — SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR)July 21, 2026

Predstavnici Teritorijalne delegacije za zdravstvo i potrošnju Andaluzije u Malagi objasnili su da je reagovao zaštitni prekidač, nakon čega je došlo do kvara sistema. Zbog toga su prestali da rade uređaji zaduženi za doziranje hlora i regulisanje pH vrijednosti, dok su drugi gasovi nastavili da se oslobađaju. Upravo su oni mogli da izazovu simptome trovanja kod pojedinih gostiju hotela.

Bazen je nakon incidenta zatvoren.

Među gostima hotela bili su turisti različitih nacionalnosti. Osim Španaca, tu su boravili i Portugalci, Francuzi, Britanci, Ukrajinci i Nemci.

"Čuo sam samo da je bilo nekih problema sa vodom, ali ne znam šta se tačno dogodilo", rekao je mladi turista iz Poljske koji je odsjeo u hotelu.

(MONDO)