Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i olujnim vjetrom pogodilo je Skoplje, gdje je povrijeđeno najmanje 15 osoba.

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U snažnom nevremenu sa kišom i jakim naletima vjetra koje je u utorak zahvatilo Skoplje povrijeđeno je 15 osoba, a prijavljena je i velika materijalna šteta.

Prema zvaničnim informacijama, devet povrijeđenih osoba primljeno je u Urgentni centar Kliničko-bolničkog centra "Majka Tereza", dok je šest osoba zbrinuto u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

Načelnica Službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteže povrijeđena starija žena koja je zadobila povredu glave nakon pada stabla.

Vjetar čupao stabla, oštećeni automobili i kuće

Jak vjetar čupao je i nosio djelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima nalaze se Gradska opšta bolnica "8. Septembar" i jedna osnovna škola.

U glavnom gradu Sjeverne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali djelovi krovova i stabla, srušeni su semafori i saobraćajni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije.

Centar za upravljanje krizama saopštio je da je od 17 do 21 čas primljeno više od 8.300 poziva povezanih sa posledicama nevremena.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na Fejsbuku da ekipe gradskih javnih službi uklanjaju posledice nevremena, glavne avenije su prohodne i da se sa ulica uklanja srušeno drveće.

"Bićemo budni i na terenu tokom cijele noći", poručio je Gjorgjievski.