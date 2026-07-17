Njemačko ratno vazduhoplovstvo ulazi u novu fazu modernizacije. Novi Eurofighter Typhoon Tranche 4 prvi put je poletio u Bavarskoj, a ovaj avion bi trebalo da bude ključni dio odbrane Njemačke narednih decenija.

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Njemačka je napravila važan korak u modernizaciji svog ratnog vazduhoplovstva. Novi borbeni avion Eurofighter Typhoon Tranche 4 ove nedelje je prvi put poletio sa piste u Bavarskoj, čime je i zvanično započela nova faza programa modernizacije Luftvafea.

Stručnjaci smatraju da bi upravo ovaj model mogao njemačkom ratnom vazduhoplovstvu da obezbijedi operativnu sposobnost tokom narednih dvadeset do trideset godina, u vrijeme kada evropski program razvoja borbenog aviona nove generacije nailazi na sve veće probleme.

Kako piše Difens blog, riječ je o prvom Eurofighteru proizvedenom prema novom njemačkom standardu Tranche 4, razvijenom u okviru projekta Kvadriga.

Avion je proizvela kompanija Airbus Defence and Space u pogonu u Manhingu kod Minhena, a prvi let označio je završetak višegodišnjeg razvoja, testiranja i političkih pregovora oko finansiranja projekta. Iz Airbusa su potvrdili da isporuke njemačkom ratnom vazduhoplovstvu i dalje počinju prema planu tokom ove godine.

Eurofighter Typhoon razvijan je još od 1980-ih godina kao zajednički projekat Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Španije, a u operativnoj je upotrebi od 2003. godine.

Iako su pojedine države već uvele borbene avione pete generacije, Typhoon i dalje predstavlja osnovu evropskih ratnih vazduhoplovstava.

Njemačka trenutno raspolaže sa oko 138 Eurofightera iz ranijih proizvodnih serija Tranche 1, 2 i 3. Novi Tranche 4 zamijeniće najstarije avione prve serije, koji imaju znatno ograničenije senzore i mogućnosti korišćenja savremenog naoružanja.

Jedna od najvećih novina nalazi se upravo u sistemu za otkrivanje ciljeva. Novi Typhoon opremljen je savremenim AESA radarom (Active Electronically Scanned Array) koji koristi stotine elektronski upravljanih odašiljača umjesto klasične rotirajuće radarske antene.

Ova tehnologija omogućava istovremeno praćenje većeg broja ciljeva, brže prebacivanje između vazdušnog i kopnenog izviđanja, kao i znatno veću otpornost na elektronsko ometanje.

Njemačka verzija nosi oznaku ECRS Mk 1, a razvio ju je proizvođač senzorskih sistema Hensoldt. Kako navodi Difens blog, prvi avioni biće isporučeni sa početnom konfiguracijom radara, dok se još naprednija verzija očekuje od sredine 2027. godine.

Berlin je još 2020. godine naručio 38 aviona Tranche 4, od čega oko 30 jednosjeda i osam dvosjeda za obuku. Tu se nije zaustavio.

Krajem prošle godine Njemačka je ugovorila dodatnih 20 Eurofightera standarda Tranche 5, pa će ukupno nabaviti oko 58 novih aviona koji bi trebalo da stižu tokom 2030-ih godina. Slične narudžbine poslednjih mjeseci povećale su i Španija i Italija, dok se Turska pridružila programu kao novi izvozni kupac.

Njemačka je prvobitno planirala da Eurofighter postepeno povuče iz prve linije nakon 2040. godine, kada je trebalo da bude zamijenjen budućim evropskim borbenim avionom razvijenim u okviru programa Future Combat Air System (FCAS), koji zajednički razvijaju Nemačka, Francuska i Španija.

Međutim, taj projekat se poslednjih mjeseci suočava sa finansijskim i političkim nesuglasicama, zbog čega njegova budućnost više nije potpuno izvjesna.

Novi Typhoon će u budućnosti moći da nosi i krstareću raketu dugog dometa Taurus KEPD 350, kojom će moći da gađa ciljeve na velikim udaljenostima izvan dometa većine sistema protivvazdušne odbrane.

Iz Airbus Defence and Spacea poručili su da prvi let ne predstavlja samo uspijeh jednog programa, već i važan korak ka jačanju evropske odbrambene samostalnosti, odnosno sposobnosti Evrope da sama razvija, proizvodi i održava napredne vojne sisteme bez oslanjanja na spoljne dobavljače.