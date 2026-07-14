Poginulo nekoliko osoba u požaru koji je izbio u zgradi u Briselu.

Izvor: X/@ScopeReport_

U zgradi u izgradnji u Briselu u Belgiji izbio je veliki požar u kom je stradalo nekoliko osoba, ali zasad nije poznat tačan broj, piše "BBC". Zasad nema zvaničnih informacija o tačnom broju žrtava, a šest osoba se vodi kao nestalo.

Požar je izbio u kuli Oksi u samom centru grada. Uzrok požara zasad nije poznat.

Požar je brzo ugašen, a vatrogasci su po ulasku u zgradu otkrili da se vatra proširila na okna lifta. Čak su dva lifta ostala zablokirana zbog požara.

Unutra su zatekli nekoliko žrtava prema riječima Brehta Spejbroka, portparola briselskog Tužilaštva za radne odnose. Vodi se šest osoba kao nestalo, strahuje se da ih ima možda još.

U bolnicu su hitno prevezene dvije osobe sa teškim opekotinama. Pokrenuta je istraga o uzroku požara u kuli Oksi koja je još uvijek u izgradnji - planirano je da tu budu stanovi, hotel, restorani i barovi.