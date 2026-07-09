Sistem ETIAS, obavezan za putnike bez vize, odložen je za narednu godinu zbog poteškoća u implementaciji EES-a, upozorava avio-industrija.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Uvođenje novog evropskog sistema za prethodnu elektronsku autorizaciju putovanja ETIAS, koji će biti obavezan za državljane zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u šengenski prostor, biće odloženo za narednu godinu zbog tehničkih problema i sporog uvođenja novog sistema za ulazak i izlazak iz EU (EES), piše Fajnenšel tajms (FT) pozivajući se na izvore.

Problemi sa sistemom EES izazvali su duža čekanja na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima, a avio-industrija je upozorila da bi zbog toga moglo da dođe do velikih gužvi tokom ljetnje turističke sezone, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Agencija EU-Lisa, zadužena za sprovođenje sistema ETIAS, priznala je da planirano pokretanje sistema do kraja ove godine više nije izvodljivo, navode tri izvora upoznata sa razgovorima.

Upravni odbor agencije EU-Lisa sastao se sredinom juna kako bi razmotrio mogućnost pomjeranja početka primjene sistema za kasniji datum, a prema navodima dva izvora, novi sastanak o utvrđivanju vremenskog okvira trebalo bi da bude održan u septembru.

Portparol agencije potvrdio je da je upravni odbor 17. juna razgovarao o "početku rada" sistema ETIAS, ali je dodao da od tada nije bilo novih odluka u vezi sa tim pitanjem.

Evropska komisija nadležna je za određivanje datuma početka primjene sistema, ali to može da učini tek nakon što agencija EU-Lisa uspješno završi testiranje ETIAS-a.

Jedan izvor upoznat sa razgovorima naveo je da i dalje postoje određeni informatički problemi sa sistemom ETIAS.

​"Hajde prvo da riješimo probleme sa EES-om pre nego što uvedemo još jedan sistem koji bi mogao ponovo da udvostruči redove", rekao je taj izvor.

Evropski komesar za unutrašnje poslove Magnus Bruner uputio je pismo, u koje je FT imao uvid, predstavnicima avio-kompanija u kojem je za probleme oko sistema EES okrivio nacionalne vlade država članica.

"Drugi faktori, koji nisu povezani sa EES-om, poput nedovoljnog broja zaposlenih ili nedostatka odgovarajuće infrastrukture, mogli bi da budu uzrok kašnjenja", naveo je Bruner u pismu.

Sistem EES trebalo je prvobitno da počne da se primjenjuje 2022. godine, ali je njegovo uvođenje više puta odlagano zbog problema sa nabavkama, tehničkih poteškoća i sporog sprovođenja u pojedinim državama članicama.

Više zvaničnika EU navelo je da nisu iznenađeni što se agencija EU-Lisa suočava sa poteškoćama u ispunjavanju rokova, imajući u vidu da ta agencija, pored ETIAS-a, upravlja i sistemom EES i drugim graničnim informacionim sistemima.

Jedan evropski zvaničnik ocijenio je da odlaganje vjerovatno neće biti dugo.

"Ako ne mogu da završe posao, reći će da im je potrebno još jedno tromjesečje ili još jedan mjesec", naveo je on.

Međutim, drugi izvor upoznat sa procesom ocijenio je da je početak rada sistema ETIAS ove godine "iluzoran".

Prema pravilima sistema ETIAS, putnici iz zemalja van Evropske unije kojima nije potrebna viza za kratkotrajni boravak u šengenskom prostoru, moraće da dobiju elektronsku autorizaciju prije putovanja.

Za dobijanje odobrenja putnici će morati da popune elektronski obrazac, dostave lične podatke, odgovore na bezbjednosna pitanja i plate naknadu u iznosu od 20 eura.

Autorizacija će biti povezana sa pasošem putnika i važiće tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

Obaveza registracije odnosiće se na putnike iz 60 zemalja van EU, uz određene izuzetke.

Naknada od 20 eura neće se naplaćivati djeci mlađoj od 18 godina i osobama starijim od 70 godina, ali će i oni morati da podnesu zahtjev za autorizaciju.

Sistem ETIAS primjenjivaće se u 30 evropskih zemalja - svim državama članicama EU osim Irske, kao i na Islandu, u Norveškoj, Lihtenštajnu i Švajcarskoj.

(Euronews/MONDO)