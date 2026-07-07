Snažna eksplozija odjeknula kod Makronovog hotela u Damasku.

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Kod hotela francuskog predsjednika Emanuela Makrona u Damasku, prijestonici Sirije, odjeknule su najmanje dvije eksplozije danas, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak eksplozije. On je stigao u Damask u ponedeljak 6. jula u posjetu novim vlastima Siriji i to predstavlja prvu posjetu nekog lidera zapadnog sveta od promjene vlasti u Siriji kada je pobjegao u Moskvu Bašar al Asad krajem 2024. godine.

U trenutku eksplozije kod hotela u Damasku, Makron nije bio u objektu već u predsjedničkoj palati na sastanku, piše "CNN". Makron je odseo u hotelu "Four seasons".

Prema pisanju sirijske državne novinske agencije "SANA", dogodile su se dvije eksplozije koje, prema prvim informacijama, nisu međusobno povezane. Povrijeđeno je 18 osoba među kojima su i četiri policajca.

Prva eksplozija se dogodila kod hotela "Four Seasons" u kom je odsjeo francuski predsjednik. Druga eksplozija se dogodila blizu zgrade Ministarstva turizma.