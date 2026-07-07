Snažna eksplozija odjeknula kod Makronovog hotela u Damasku.
Kod hotela francuskog predsjednika Emanuela Makrona u Damasku, prijestonici Sirije, odjeknule su najmanje dvije eksplozije danas, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak eksplozije. On je stigao u Damask u ponedeljak 6. jula u posjetu novim vlastima Siriji i to predstavlja prvu posjetu nekog lidera zapadnog sveta od promjene vlasti u Siriji kada je pobjegao u Moskvu Bašar al Asad krajem 2024. godine.
U trenutku eksplozije kod hotela u Damasku, Makron nije bio u objektu već u predsjedničkoj palati na sastanku, piše "CNN". Makron je odseo u hotelu "Four seasons".
Pojavio se snimak eksplozije kod Makronovog hotela u Damasku: Odjekuju detonacije, povrijeđeni policajci (Video)
Prema pisanju sirijske državne novinske agencije "SANA", dogodile su se dvije eksplozije koje, prema prvim informacijama, nisu međusobno povezane. Povrijeđeno je 18 osoba među kojima su i četiri policajca.
Prva eksplozija se dogodila kod hotela "Four Seasons" u kom je odsjeo francuski predsjednik. Druga eksplozija se dogodila blizu zgrade Ministarstva turizma.
WILD FOOTAGE: Footage shows blasts erupting close to the Damascus hotel hosting French President Emmanuel Macron.pic.twitter.com/ZIv5dyuRxX— Open Source Intel (@Osint613)July 7, 2026