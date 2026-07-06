Britanski lovci F-35 hitno su poletjeli nakon što se ruski vojni avion više puta približio nosaču aviona HMS "Princ od Velsa" u Norveškom moru.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Britanski borbeni avioni presreli su ruski vojni avion nakon što je "više puta prišao" britanskoj borbenoj grupi nosača aviona na Arktiku, što je dovelo do hitne reakcije RAF-a.

Ruski avion tipa "Bear-F" navodno je bacio "desetine" podvodnih mikrofona (sonarnih bova) u more u blizini britanskog nosača aviona HMS "Princ od Velsa" prošle nedelje.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva opisalo je ovaj potez kao "nesigurnu i neprofesionalnu" demonstraciju sile. Prema navodima, ruski avion je "više puta prilazio" britanskom nosaču aviona HMS "Princ od Velsa".

Incident se dogodio 2. jula, dok je britanska nosačka borbena grupa djelovala u Norveškom moru. Kao odgovor, britansko ratno vazduhoplovstvo (RAF) podiglo je dva lovca F-35 koji su presreli ruski avion. Britanski avioni su potom ispratili rusku letjelicu iz tog područja.

'These are really dramatic images'



Mark White reports on an incident between Russian military aircraft and HMS Prince of Wales.pic.twitter.com/NuApB9M9Ec — GB News (@GBNEWS)July 6, 2026

"'Bear-F' je leteo na maloj visini i nepotrebno blizu HMS "Princ od Velsa" i ispustio veliki broj podvodnih mikrofona u neposrednoj blizini nosača", saopštilo je britansko MO.

Sonarne bove su uređaji koji funkcionišu kao podvodni mikrofoni i koriste se za otkrivanje i praćenje podmornica.

Navodi se i da je ruski avion ignorisao pokušaje komunikacije putem radija na međunarodnim frekvencijama, dok su britanske snage pokušavale da ga upozore na rizike približavanja nosaču aviona.

NEW: The Government says a Russian spy plane “passed unnecessarily close” to the HMS Prince of Wales near Scotland



“The activity was unsafe and unprofessional”pic.twitter.com/si286BSM7N — Politics UK (@PolitlcsUK)July 6, 2026

Britanska nosačka borbena grupa raspoređena je u sjevernim regionima zajedno sa NATO saveznicima u okviru operacije "Arctic Sentry", čiji je cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Sjevernom Atlantiku.

Prošle nedelje je objavljeno i da superjahta Vladimira Putina, vredna 100 miliona funti, plovi uz obalu Norveške kako bi se vratila u Rusiju.

BREAKINGBritish F-35 stealth jets intercepted a Russian warplane as it buzzed HMS Prince of Wales before dropping maritime monitoring kit in the water close to the aircraft carrier.



The incident took place on July 2 while the UK’s Carrier Strike Group was operating in the…pic.twitter.com/dgLd3DXKog — Tom Cotterill (@TomCotterillX)July 6, 2026

U razgovoru za portal Politico, britanski ministar odbrane Dan Džarvis odbio je da potvrdi da li je prate brodovi HMS "Princ od Velsa", ali je kratko poručio: "Znamo gdje se nalazi."

"Činjenica da se ta jahta povlači još je jedan jasan pokazatelj da upotrebim izraz iz svoje vojne prošlosti da je Putin pod sve većim pritiskom", dodao je.