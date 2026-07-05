Egipat je svečano otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga – vojni kompleks Oktagon, koji se smatra najvećim na svetu.

Izvor: X/Visegrád 24/Screenshot

Egipat je u nedjelju svečano otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, za koje se smatra da je najveći vojni kompleks na svijetu. Ceremoniji je prisustvovao predsjednik Abdel Fatah el Sisi, koji se prvi put nakon više od deset godina u javnosti pojavio u vojnoj uniformi.

Kompleks, nazvan Oktagon, čini osam zgrada sa osnovom u obliku osmougla, a prostire se na oko 90 kvadratnih kilometara, što odgovara površini portugalske prijestonice Lisabona.

Po svojim dimenzijama, Oktagon je nadmašio Pentagon, sjedište Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, i postao najveći kompleks te vrste na svijetu.

Obraćajući se prisutnima, El Sisi je novi vojni kompleks opisao kao "dokaz volje nacije koja zna da ništa nije nemoguće".

BREAKING:



Egypt inaugurates its new Strategic Command Headquarters “The Octagon” in the new capital city “The New Capital” east of Cairo.



Larger than the Pentagon, it will serves as Egypt’s central military and national security command hub.



The people working there will… — Visegrád 24 (@visegrad24)July 4, 2026

Trošak procijenjen na 50 milijardi eura

Na putu ka otvaranju ogromnog kompleksa, egipatskog predsjednika pratili su borbeni helikopteri.

Kompleks se nalazi istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu koji se gradi u pustinji. Procjenjuje se da je njegova izgradnja koštala oko 50 milijardi eura, što ga čini jednim od najskupljih projekata otkako je Abdel Fatah el Sisi preuzeo vlast.

Egipat se trenutno suočava sa jednom od najtežih ekonomskih kriza u posljednjih nekoliko decenija, dok njegov spoljni dug iznosi oko 143 milijarde eura.

Mnogi građani za ekonomsku krizu okrivljuju upravo predsjednika El Sisija i njegove ambiciozne infrastrukturne projekte. On je na vlast došao 2013. godine, nakon vojnog udara.

Na ekonomiju Egipta dodatno utiču ratovi u susjednoj Gazi i Sudanu, kao i nestabilnost u Libiji. Uprkos tome, bezbjednosna situacija u zemlji uglavnom je stabilna od nemira izazvanih revolucijom 2011. godine.