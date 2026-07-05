Mađarski premijer Peter Mađar predložio je da poslanici u parlamentu mogu da obavljaju funkciju najviše 12 godina. Predlog je dio šireg paketa ustavnih reformi, koji uključuje i promjene u pravosuđu.
Mađarski premijer Peter Mađar predložio je da se mandat poslanika u parlamentu ograniči na najviše 12 godina.
Kako je naveo u objavi na Fejsbuku, riječ je o dijelu paketa ustavnih amandmana koji su već prosleđeni parlamentu na razmatranje.
Već ograničen mandat premijera
Sredinom juna Mađarova stranka Tisa, koja ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, usvojila je ustavni amandman kojim se mandat premijera ograničava na najviše dva četvorogodišnja mandata.
Time je onemogućen povratak na vlast bivšem premijeru Viktoru Orbanu, koji je izgubio na parlamentarnim izborima u aprilu.
Orban je bio premijer od 1998. do 2002. godine, a zatim ponovo od 2010. do ovogodišnjeg izbornog poraza. Nova pravila važiće i za Petera Mađara, kojem će takođe biti ograničen broj mandata.
Predlog izazvao različite reakcije
Mađar je ideju o ograničenju mandata poslanika prvi put predstavio prije dvije sedmice.
Za razliku od ograničenja mandata premijera, ova mjera nije bila dio njegovog izbornog programa, zbog čega je izazvala kritike pojedinih političkih i društvenih aktera.
Ipak, premijer tvrdi da je predlog naišao na veliku podršku građana, koji su mu, kako kaže, putem interneta slali brojne komentare i sugestije.
Prema njegovim riječima, nova pravila stupila bi na snagu tek nakon parlamentarnih izbora 2030. godine, pa se ne bi odnosila na aktuelni saziv parlamenta.
Promjene i u pravosuđu
Paket ustavnih reformi predviđa i smenu predsjednika države Tomaša Šuljoka, koji je imenovan tokom vlasti Viktora Orbana.
Pored toga, planirano je i uvođenje starosnih i vremenskih ograničenja za sudije Ustavnog i Vrhovnog suda, sa ciljem, kako navodi vlada, podmlađivanja i depolitizacije pravosuđa, za koje kritičari tvrde da je godinama bilo pod snažnim uticajem Orbanovih saradnika.
(Index.hr/Mondo)