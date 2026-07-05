Mađarski premijer Peter Mađar predložio je da poslanici u parlamentu mogu da obavljaju funkciju najviše 12 godina. Predlog je dio šireg paketa ustavnih reformi, koji uključuje i promjene u pravosuđu.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađarski premijer Peter Mađar predložio je da se mandat poslanika u parlamentu ograniči na najviše 12 godina.

Kako je naveo u objavi na Fejsbuku, riječ je o dijelu paketa ustavnih amandmana koji su već prosleđeni parlamentu na razmatranje.

Već ograničen mandat premijera

Sredinom juna Mađarova stranka Tisa, koja ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, usvojila je ustavni amandman kojim se mandat premijera ograničava na najviše dva četvorogodišnja mandata.

Time je onemogućen povratak na vlast bivšem premijeru Viktoru Orbanu, koji je izgubio na parlamentarnim izborima u aprilu.

Orban je bio premijer od 1998. do 2002. godine, a zatim ponovo od 2010. do ovogodišnjeg izbornog poraza. Nova pravila važiće i za Petera Mađara, kojem će takođe biti ograničen broj mandata.

Predlog izazvao različite reakcije

Mađar je ideju o ograničenju mandata poslanika prvi put predstavio prije dvije sedmice.

Za razliku od ograničenja mandata premijera, ova mjera nije bila dio njegovog izbornog programa, zbog čega je izazvala kritike pojedinih političkih i društvenih aktera.

Ipak, premijer tvrdi da je predlog naišao na veliku podršku građana, koji su mu, kako kaže, putem interneta slali brojne komentare i sugestije.

Prema njegovim riječima, nova pravila stupila bi na snagu tek nakon parlamentarnih izbora 2030. godine, pa se ne bi odnosila na aktuelni saziv parlamenta.

Promjene i u pravosuđu

Paket ustavnih reformi predviđa i smenu predsjednika države Tomaša Šuljoka, koji je imenovan tokom vlasti Viktora Orbana.

Pored toga, planirano je i uvođenje starosnih i vremenskih ograničenja za sudije Ustavnog i Vrhovnog suda, sa ciljem, kako navodi vlada, podmlađivanja i depolitizacije pravosuđa, za koje kritičari tvrde da je godinama bilo pod snažnim uticajem Orbanovih saradnika.

(Index.hr/Mondo)