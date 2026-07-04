Majka (68), otac (76) i ćerka (48) iz Srbije osuđeni su u Švajcarskoj zbog trgovine ljudima, a sud je 68-godišnjakinju označio kao glavnog organizatora.

Izvor: Profimedia/AFP

Srpska porodica osuđena je u Švajcarskoj zbog trgovine ljudima nakon što je sud utvrdio da je godinama eksploatisala žene iz Srbije koje su dovodili da rade kao čistačice u luksuznom skijalištu Gštad. Inače, na prvostepenu presudu žalili su se i odbrana i tužilaštvo.

Kazne

Pred Regionalnim sudom u Tunu krajem juna osuđeni su 68-godišnja žena, njen 76-godišnji suprug i njihova 48-godišnja ćerka. Sud je majku označio kao glavnog organizatora, ćerku kao aktivnog učesnika u dovođenju radnica iz Srbije, dok je otac proglašen saučesnikom.

"Majka je osuđena na šest godina zatvora, ćerka na tri godine i devet mjeseci, dok je otac dobio dvije godine i četiri mjeseca zatvora, djelimično uslovno. Pored toga, svima su izrečene i novčane kazne", navodi izvor Kurira.

Prema optužnici, porodica je godinama dovodila žene iz siromašnih sredina Srbije, obećavajući im posao i zaradu u Švajcarskoj, da bi ih potom, kako tvrdi tužilaštvo, primoravala da rade u izuzetno teškim uslovima.

"U optužnici se navodi čak 40 žrtava, ali je sud zaključio da su elementi krivičnog djela trgovine ljudima dokazani u nešto više od deset slučajeva. U ostalim slučajevima nije utvrđeno da su ispunjeni svi zakonski uslovi za ovu kvalifikaciju", dodaje izvor.

Satnica oko šest eura?

Žene su, prema navodima sa suđenja, radile kao čistačice u luksuznim vilama u Gštadu za 1.500 švajcarskih franaka mjesečno. Dakle, satnica im je bila oko 5,50 švajcarskih franaka, odnosno oko šest eura po satu. Što je daleko ispod švajcarskog standarda.

"Tužilaštvo tvrdi da su radile po devet sati dnevno, svih 30 dana u mjesecu, bez radnih dozvola i gotovo bez slobodnih dana. Tokom turističke sezone često su nakon čišćenja odlazile i da čuvaju djecu, a spavale su na dušecima na podu, po više njih u jednoj sobi", navodi izvor.

Godinama iskorišćavali žene

Predsedavajući sudija Jan Grunder odbacio je tvrdnje optuženih da su ženama zapravo pomagali.

"Porodica nije bila dobrotvor. Godinama je finansijski profitirala iskorišćavajući žene koje su bile u teškom ekonomskom i socijalnom položaju", rekao je sudija prilikom izricanja presude.

I tužilaštvo i odbrana uložili su žalbe. Tužilaštvo smatra da su izrečene kazne preblage i ranije su zatražili zatvorske kazne od devet do 12 godina, dok odbrana traži oslobađanje od najtežih optužbi. O žalbama će odlučivati viši sud nakon što bude dostavljeno pisano obrazloženje prvostepene presude.

(Kurir/MONDO)