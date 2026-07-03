Moldavski premijer Aleksandru Munteanu saopštio je da odlazi s dužnosti, u iznenadnoj objavi koja sa sobom povlači i raspuštanje vlade.

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"Danas mi se završava mandat premijera. U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu da obavljam svoj mandat u skladu sa svojim načelima i uvjerenjima, odlučio sam da odstupim", napisao je 62-godišnji Munteanu na platformi "Iks".

Ovaj potez je izazov za predsjednicu Maju Sandu i njenu proevropsku Stranku akcije i solidarnosti (PAS). Sandu sada treba da održi konsultacije s parlamentarnim grupama, a zatim da nominuje kandidata za premijera.

Munteanu je imenovan za premijera Moldavije nakon parlamentarnih izbora u septembru 2025, na kojima je PAS ubjedljivo pobijedio protivnika bliskog Rusiji i osvojio novi mandat za nastavak moldavskog puta prema Evropskoj uniji.

Prije toga je radio van Moldavije oko dvije decenije, između ostalog i za Svetsku banku.

Moldavija, smještena između Ukrajine i Rumunije, zemlja je kandidat za članstvo u EU. Politička moć decenijama oscilira između stranaka koje podržavaju bliže veze s Evropom i onih koje zagovaraju bolje odnose s Moskvom.