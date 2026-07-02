Ukrajinski napad na ruski Federalni istraživačko-proizvodni centar "Titan-Barikade" u Volgogradu otvorio je ozbiljnu debatu o bezbjednosti informacija u ratu, nakon što je samo nekoliko dana prije udara na državnoj televiziji emitovana detaljna reportaža iz fabrike.

Izvor: X/@oruzjeonline

Ukrajinski napad na Federalni istraživačko-proizvodni centar "Titan-Barikade" u Volgogradu otvorio je u Rusiji neprijatno pitanje koje nema veze samo sa protivvazdušnom odbranom.

Meta je bila jedan od važnih pogona ruske odbrambene industrije, fabrika povezana sa artiljerijskom i raketnom tehnologijom, ali posebnu pažnju izazvalo je ono što se dogodilo šest dana ranije.

Na ruskoj državnoj televiziji 21. juna emitovana je reportaža iz ovog preduzeća. Kamere su prikazale proizvodni ambijent, razvojne kapacitete i, prema kritikama ruskih komentatora, čak i jedinstvene mašine koje se koriste za vojne i civilne narudžbine.

U noći 27. juna uslijedio je napad. Prema ukrajinskim tvrdnjama, korišćene su krstareće rakete dugog dometa FP-5 "Flamingo".

Ruski bloger, novinar i analitičar Aleksej Živov ocenio je da je nečija želja za publicitetom imala visoku cijenu. Prema navodima koji su kružili posle udara, dvije osobe su poginule, dok je više od deset povrijeđeno u različitom stepenu.

Ukrajinska strana je ubrzo objavila snimke i satelitske fotografije oštećenja, što je dodatno pojačalo utisak da je meta bila unaprijed dobro proučena.

Kada TV pokaže previše

Živov je posebno naglasio apsurd situacije: ruski državni kanal je, prema njegovoj ocjeni, već više puta tokom rata detaljno govorio o značaju "Titan-Barikada" za rusku ekonomiju i odbranu. Umjesto da se takvi objekti drže izvan kamera, oni se koriste za televizijske priče o industrijskim uspjesima, proizvodnim kapacitetima i doprinosu frontu.

Problem nije u tome što ukrajinska obavještajna služba nije znala da fabrika postoji. "Titan-Barikade" nisu skrivena garaža, već poznat industrijski kompleks. Problem je u dodatnim detaljima: unutrašnji kadrovi, mašine, raspored, atmosfera u pogonima, tempo rada, vrsta proizvodnje i signal koji javna reportaža šalje protivniku.

Ruski analitičari kritikovali državnu televiziju nakon što je fabrika „Titan-Barikade“ u Volgogradu pogođena ukrajinskim raketama FP-5 Flamingo samo nekoliko dana posle TV reportaže iz pogona.pic.twitter.com/sUqVBI35Xf — Oruzje Online (@oruzjeonline)July 2, 2026

Živov je zato sarkastično primetio da bi posle takve "dojave" državnog medija bilo neprijatno strogo kažnjavati obične građane koji snimaju neprijateljske napade i njihove posledice.

Kada običan čovjek objavi snimak dima ili eksplozije, govori se o ugrožavanju bezbjednosti. Kada državna televizija snimi važno odbrambeno preduzeće iznutra, to se predstavlja kao patriotska reportaža.

Flamingo ulazi u dubinu Rusije

Napad na Volgograd pokazuje i drugu dimenziju rata. FP-5 "Flamingo" se sve češće pominje kao ukrajinsko sredstvo za udare duboko po ruskoj teritoriji.

U ovom slučaju, meta nije bila skladište goriva ili privremeni vojni objekat, već industrijski pogon sa direktnom vezom sa proizvodnjom oružja.

Prema dostupnim informacijama, rakete su pogodile zonu fabrike, a naknadni satelitski snimci pokazali su vidljiva oštećenja proizvodnih objekata. Ukrajinska strana je napad predstavila kao udar na rusku sposobnost proizvodnje artiljerijskih sistema i komponenti za raketne lansere.

Ruska strana je, sa druge strane, problem počela da posmatra i kroz pitanje unutrašnje discipline, medijske nepažnje i javnog razmetanja industrijskim kapacitetima.

Najneprijatniji detalj za Moskvu jeste datum. Napad se dogodio 27. juna, na godišnjicu fabrike. Živov je taj podatak naveo s očiglednim bijesom, kao simboličnu posledicu pogrešnog odnosa prema informativnoj bezbjednosti.

Ovaj slučaj zato nije samo priča o jednoj fabrici i tri rakete. To je primjer kako savremeni rat briše granicu između fronta, televizijskog studija, industrijskog pogona i satelitske analitike.

Sve što se pokaže javno može postati dio slagalice. Nekada je protivniku trebalo mnogo agenata da prikupi detalje o važnom pogonu. Danas dio posla može da mu obavi reportaža snimljena u najboljoj namjeri, uz kameru, osmijeh i želju da se pokaže kako industrija radi punom parom.

(Oružjeonline/Mondo)