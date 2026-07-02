Rusija je počela da uvozi benzin morskim putem iz Indije kako bi ublažila sve ozbiljnije nestašice goriva, nastale usled pada proizvodnje u rafinerijama i učestalih ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu.

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Rusija je počela da uvozi benzin morskim putem iz Indije kako bi ublažila sve izraženije nestašice goriva izazvane ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu zemlje, navode industrijski izvori na koje se poziva agencija Rojters.

Prema informacijama iz industrijskih krugova, situacija sa uvozom izgleda ovako:

Prve isporuke : Iz Indije je u Rusiju već isporučeno najmanje 60.000 metričkih tona benzina.

: Iz Indije je u Rusiju već isporučeno najmanje 60.000 metričkih tona benzina. Novi tankeri : Upućena su još dva tankera, svaki sa količinom između 30.000 i 40.000 metričkih tona benzina.

: Upućena su još dva tankera, svaki sa količinom između 30.000 i 40.000 metričkih tona benzina. Mjesečni plan: Moskva planira uvoz do 400.000 metričkih tona benzina mjesečno od više stranih dobavljača, među kojima je i Bjelorusija, koja već izvozi gorivo na rusko tržište.

Tokom ljetnjih mjeseci potrošnja benzina u Rusiji dostiže najmanje 110.000 metričkih tona dnevno, kada je sezonska potražnja na vrhuncu.

Krajem juna objavljeno je da se Rusija priprema za početak velikog uvoza benzina iz Indije kako bi stabilizovala domaće tržište i nadoknadila sve veći manjak goriva izazvan napadima ukrajinskih dronova na naftnu prerađivačku infrastrukturu.

Industrijski podaci pokazuju da je ruska proizvodnja u rafinerijama pala za oko 25 odsto, što je dovelo do deficita procijenjenog na približno petinu domaće potražnje za benzinom.

Prema pisanju Moskou tajmsa, računica je jasna:

Ljetnja potrošnja iznosi oko 110.000 tona dnevno.

Preostale aktivne rafinerije proizvode oko 85.000 tona dnevno.

Dnevni manjak iznosi približno 25.000 metričkih tona.

Navodi se i da postojeći uvoz iz Bjelorusije jednostavno nije dovoljan da pokrije taj deficit. Kako bi ublažile nestašice i spriječile rast maloprodajnih cijena goriva, ruske vlasti pripremile su izmene Poreskog zakona kojima bi naftnim kompanijama koje uvoze benzin iz inostranstva bile omogućene državne subvencije.

Ovaj potez uslijedio je nakon višemesečnih ukrajinskih napada dugog dometa na ruske rafinerije i infrastrukturu za distribuciju goriva. Prema procjenama, ukrajinske snage su od početka 2026. godine izvele više od 20 napada na rafinerije, pri čemu su neka postrojenja pogođena i više puta (uključujući osam od deset najvećih rafinerija u Rusiji).

Nekoliko drugih rafinerija obustavilo je rad, smanjilo proizvodnju ili pretrpjelo ozbiljne poremećaje. Među pogođenim postrojenjima nalaze se rafinerije u:

Moskvi i Saratovu

Volgogradu i Kirišiju (KINEF)

Rjazanju i TANECO-u

Kujbiševu i Novokujbiševu

Sizranju, Tuapseu i Jaroslavlju.

Ovi napadi deo su šire ukrajinske kampanje usmjerene na slabljenje ruskih logističkih lanaca, sistema komandovanja i kontrole, kao i infrastrukture za snabdevanje i koordinaciju.

Prema zvaničnim navodima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je 40-dnevnu stratešku operaciju uticaja koju sprovodi Služba bezbjednosti Ukrajine, sa ciljem pojačavanja pritiska na Rusiju da okonča rat.