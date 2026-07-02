Vulkan Tal na Filipinima ponovo je eruptirao u freatomagmatskoj eksploziji koja je u atmosferu izbacila stubove pepela i pare visoke stotine metara.

Izvor: Ted ALJIBE / AFP / Profimedia

Vulkan Tal, jedan od najaktivnijih vulkana na Filipinima, proizveo je dramatičnu freatomagmatsku erupciju koja je u nebo poslala visoke stubove pepela i pare, visine oko 450 metara.

Erupcija, koja je trajala oko četiri minuta, zabilježena je na upečatljivom video-snimku, koji prikazuje kako se krater iznenada otvara i izbacuje gust sivi oblak koji se uzdiže visoko iznad vulkana, prije nego što ga vjetar raznese.

Još impresivnije, eksplozija je izazvala talase nalik cunamiju na jezeru unutar glavnog kratera vulkana Tal. Talasi su ostali ograničeni na jezero i nisu izazvali značajnu štetu, ali su bili snažan podsjetnik na ogromnu energiju koja se oslobađa kada se magma nasilno sudari sa vodom, što je karakteristično za freatomagmatske erupcije.

Prema Filipinskom institutu za vulkanologiju i seizmologiju (PHIVOLCS), erupcija je ocijenjena kao manja i dogodila se dok je Tal bio pod nivoom uzbune 1, što označava nisku vulkansku aktivnost.

Video captured the moment the Taal Volcano in the Philippines erupted, sending a column of ash and steam 1,200 metres into the air, triggering huge waves across its crater lake.



The eruption lasted almost five minutes.pic.twitter.com/P5LGBNolmz — Al Jazeera Breaking News (@AJENews)July 2, 2026

Freatomagmatske erupcije

Zvaničnici su naglasili da su ovakve manje erupcije relativno česte od 2021. godine i da ne moraju nužno da ukazuju na to da je veća erupcija neizbježna.

PHIVOLCS je, međutim, upozorio da se i dalje mogu dogoditi "iznenadne erupcije pare ili manje freatomagmatske erupcije, manji pad pepela i potencijalno opasne akumulacije ili izbacivanja vulkanskih gasova" unutar ostrva vulkana Tal, koje ostaje trajna opasna zona.

Fascinantni snimci

Za posmatrače širom svijeta, snimci su ipak fascinantni. Erupcija počinje gotovo bez upozorenja, nakon čega se krater pretvara u visoki zid pepela, pare i krhotina. Trenutak kasnije, koncentrični talasi se šire preko jezera u krateru - retka pojava koja pokazuje koliko su vulkanski pejzaži dinamični.

Iako je događaj po standardima vulkana Tal bio manji, dramatični video pruža pogled iz prvog reda na jedan od najmoćnijih geoloških procesa prirode, podsjećajući da čak i relativno mala erupcija može stvoriti nezaboravan spektakl.