Dječaka iz Teksasa napala ajkula na Bahamima, jedva je preživio.

Izvor: SURZ, YAY Media AS/Alamy/Profimedia

Dječaka Parkera Rola (12) iz Teksasa u Sjedinjenim Američkim Državama napala je ajkula na Bahamima dok se kupao, ali je dijete na svu sreću preživjelo, piše britanski "San". Dečak je zadobio strašne povrede i jedva je preživjeo iako je mislio da će umrijeti, a život mu je spasio stariji brat Džek (16).

Parker je plivao u plićaku kod ostrva Eksum Kejz sa bratom Džekom kada se odjednom pojavila velika ajkula. Ajkula se pojavila pravo niotkuda i odmah mu je zabila zube u nogu!

Njegov brat nije razmišljao i odmah je skočio da mu pomogne. Parker je obilno krvario, mislio je da će umrijeti o čemu je govorio u emisiji "Dobro jutro Ameriko".

"Mislio sam da ću umrijeti. Imao sam osjećaj kao da mi je zaboden nož u list i onda da se on okreće. Nikada nisam imao takav bol, ima mnogo slane vode i jakog vjetra uz mnogo krvi", opisao je on.

A 12 year old boy from Texas has praised his older brother for saving his life after he was bitten by a shark in the Bahamas



Parker Roll was swimming in shallow water near Staniel Cay when the shark latched onto his leg but his 16 year old brother Jack quickly used his swimsuit…pic.twitter.com/uwnKLtEfVs — Grifty (@TheGriftReport)June 30, 2026

Njegov brat je odmah skočio u vodu, skinuo je svoj kostim i to je iskoristio da podveže nogu bratu koji je obilno krvario. Uspio je brzo da ga izvuče iz vode dok se ajkula sama udaljila.

Ljekari su potvrdili da je ova brza reakcija bila ključna za dječakov život. Ajkula je snažnim ugrizom mogla da mu otkine nogu, ali nije na svu sreću.