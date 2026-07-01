Policija u jednom njemačkom gradu privela je 44-godišnjeg muškarca srpskog porijekla nakon prijave stanara da su čuli pucnje iz stambene zgrade.

Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Srbin (44) priveden je u jednom njemačkom gradu, nakon sumnje da je pucao iz stana u kom je boravio.

"Stanovnici su prijavili pucnjeve koji su odjekivali iz stambenog naselja, a nakon višesatne akcije policija je uhapsila 44-godišnjeg muškarca i u njegovom stanu pronašla oružje i municiju", navode iz policije.

Kako dodaju, prava drama odigrala se u jednom stambenom naselju nakon što su stanari oko 14.20 časova prijavili policiji da su čuli pucnjeve iz pravca kuće u glavnoj ulici.

Građani su policiji dali i informacije o mogućem počiniocu, navodeći da je riječ o 44-godišnjem stanaru, inače srpskog porijekla.

Policija je ubrzo stigla na lice mjesta i opkolila objekat, dok je tokom prve istrage utvrđeno da postoji sumnja da je muškarac pucao iz pištolja sa balkona svog stana.

"Nakon višesatnih pregovora i pokušaja uspostavljanja kontakta, policija je oko 19.30 časova uspjela da razgovara sa osumnjičenim. On se potom predao bez pružanja otpora, nakon čega je priveden u policijsku stanicu radi daljeg postupka", navode u saopštenju.

Prilikom pretresa njegovog stana policajci su pronašli i zaplenili pištolj, kao i odgovarajuću municiju. Protiv 44-godišnjaka je pokrenut postupak zbog sumnje da je prekršio odredbe zakona o oružju. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ovog incidenta.