Pronađen mrtav ukrajinski komandant Volodimir Kononjnikov.

Izvor: 154th Separate Mechanized Brigade / Facebook)

Ukrajinska vojska pronašla je mrtvog komandanta Volodimira Kononjnikova u nedelju 28. juna, piše "Kijev Independent". Zasad nije poznato kako je poginuo.

"U nedelju 28. juna pronađen je mrtav komandant 154. zasebne mehanizovane brigade, pukovnik Volodimir Oleksandrovič Kononjnikov. Okolnosti smrti oficira predmet su istrage. Pukovnik Volodimir Kononjnikov bio je oficir odan Ukrajini i vojsci, odgovoran komandant koji je brinuo o ljudstvu i potrebama svoje jedinice", navodi se u saopštenju Operativne komande "Jug".

On je na tijelu imao prostrelnu ranu od vatrenog oružja. Policija Zaporoške oblasti vodi istragu, pokrenut je krivični postupak prema članu 115 Krivičnog zakonika Ukrajine koji se odnosi na ubistvo sa namjerom.

Policija utvrđuje okolnosti smrti vojnog lica. Zasad nema dodatnih informacija o smrti komandanta i okolnostima pod kojima se to dogodilo.