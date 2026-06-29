Rusija će politički i vojno odgovoriti na odluku Finske da ukine zabranu nuklearnog oružja, poručila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, ocijenivši da je Helsinki tim potezom potvrdio spremnost da učestvuje u nuklearnom odvraćanju NATO-a.

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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će odluka Finske da ukine zabranu nuklearnog oružja izazvati dodatni odgovor Rusije na političkom i vojno-tehničkom planu.

Komentarišući odluku finskog parlamenta, koji je sa 125 glasova za i 61 protiv usvojio mjeru kojom se ukida zabrana nuklearnog oružja, Zaharova je ocijenila da je Helsinki time potvrdio spremnost da se priključi nuklearnom odvraćanju NATO-a.

"Pobjeda rusofobije"

Zaharova je navela da rezultat glasanja predstavlja, kako je rekla, "svijetlu, ali nimalo laskavu pobjedu slijepe rusofobije poslednjih godina nad onim što smo oduvijek smatrali pragmatičnim razumom u Finskoj".

Ona je kritikovala odluku finskih vlasti, ističući da je neutemeljena, imajući u vidu ranije izjave vodećih finskih političara i nadležnih institucija da Rusija ne predstavlja direktnu vojnu prijetnju toj zemlji.

"Mjere će biti preduzete"

Zaharova je poručila da niko ne treba da sumnja da će Rusija blagovremeno i efikasno preduzeti odgovarajuće mjere.

"Finski narod treba da razmisli da li će odluka njihove političke elite zaista doprinijeti većoj bezbjednosti same Finske", zaključila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

(TASS/Mondo)