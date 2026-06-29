Britanac Metju Ešli Foster-Smit (46) optužen je za brutalno ubistvo kolumbijske influenserke Natalije Viljalbe, čije je tijelo, prema navodima tužilaštva, sakrio u kofer pre nego što je pobjegao iz zemlje.

Izvor: Društvene mreže/Dorset police

Britanac Metju Ešli Foster-Smit (46) optužen je za brutalno ubistvo popularne kolumbijske influenserke, čije je tijelo potom sakrio u kofer, a kao alibi pokušao je da iskoristi fudbalsku utakmicu Svjetskog prvenstva.

Slučaj je izazvao zgražavanje javnosti i ponovo otvorio pitanje nasilja nad ženama u Kolumbiji. Metju Ešli Foster-Smit iz Bornmuta uhapšen je u Ekvadoru zbog sumnje da je ubio 36-godišnju Nataliju Viljalbu.

Izvor: društvene mreže

Zločin se dogodio 18. juna u stanu u modernom dijelu Bogote, gdje je Viljalba boravila. Vlasti su njeno tijelo pronašle nekoliko dana kasnije, nagurano u kofer i ostavljeno ispod tuša koji je i dalje bio uključen, prenijeli su lokalni mediji i Njujork post.

Majka ubijene influenserke rekla je da se sa ćerkom poslednji put čula upravo 18. juna. Tri dana kasnije, nakon što joj je istekla rezervacija, osoblje za čišćenje ušlo je u njen apartman i otkrilo jeziv prizor. Otprilike u isto vrijeme, nadzorne kamere u zgradi snimile su Foster-Smita kako nosi posteljinu u vešeraj.

U trenutku kada je tijelo pronađeno, Foster-Smit je već prešao južnu granicu Kolumbije i pobjegao u Ekvador. Samo nekoliko sati prije hapšenja pozvao je britanski list San i ponudio im svoj alibi.

"Gledao sam Englesku protiv Hrvatske na velikom ekranu u irskom pabu, tako da to nisam mogao da budem ja. Posle utakmice otišao sam u tržni centar, malo šetao, kupio sladoled i kasnije se vratio da gledam druge utakmice", izjavio je.

Takođe je tvrdio da je zbog dugova primao "prijetnje smrću" od lokalnih gangstera i da se spremao da iz Kita odleti nazad u Ujedinjeno Kraljevstvo, kada ga je policija uhapsila na aerodromu. U tom trenutku za njim je već bila raspisana crvena Interpolova poternica.

Izvor: Dorset police

Kolumbijski tužioci tvrde da je Foster-Smit ubio Viljalbu i pokušao da sakrije dokaze prije bjekstva. Gradonačelnik Bogote, Karlos Fernando Galan, izjavio je da je hapšenje rezultat zajedničke akcije kolumbijske i britanske policije i obećao pravdu za žrtvu.

"Ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno", poručio je gradonačelnik.

Foster-Smit je ranije ove godine pušten iz zatvora, gdje je odslužio više od dvije godine zbog uhođenja u Dorsetu. Već 2020. godine bio je osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog uhođenja bivše partnerke i objavljivanja osvetničke pornografije.

Slučaj podsjeća na ubistvo Valentine Trespalasios

Ovaj zločin, naročito način skrivanja tela u koferu, podseća na još jedan slučaj koji je nedavno potresao Kolumbiju. U junu 2024. godine američki državljanin Džon Pulos osuđen je na 42 godine i osam meseci zatvora zbog teškog femicida svoje devojke, poznate kolumbijske didžejice Valentine Trespalasios.

Pulos je 21-godišnjakinju zadavio u januaru 2023. godine, a njeno telo takođe sakrio u kofer i bacio u kontejner u Bogoti. I on je posle zločina pokušao da pobjegne iz zemlje, ali je uhapšen u Panami i izručen Kolumbiji.

Slučajevi poput ubistava Natalije Viljalbe i Valentine Trespalasios skreću pažnju na alarmantan problem femicida u Kolumbiji. Prema podacima nezavisne Kolumbijske opservatorije za femicide, tokom 2023. godine zabilježeno je 630 ubistava žena.

Podaci fondacije Pravda za sve pokazuju da je do kraja maja 2024. godine zabeleženo 109 slučajeva femicida, od kojih je u 69 slučajeva počinilac bio sadašnji ili bivši partner žrtve.

Ovi podaci svrstavaju Kolumbiju među najopasnije zemlje za žene i ukazuju na brutalnu realnost nasilja sa kojom se mnoge suočavaju.