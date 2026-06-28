Ajfelov toranj u Parizu našao se na udaru snažnog nevremena koje je pogodilo Francusku. Tokom oluje zabilježen je udar groma u jedan od najpoznatijih simbola prijestonice, dok su meteorolozi registrovali i veoma jake udare vjetra.

Izvor: Facebook/ExtremeWeather247

Francuska opservatorija za tornada i jake oluje Keraunos saopštila je da je na vrhu Ajfelovog tornja zabeležen je i udar vjetra od 104,8 kilometara na sat, prenosi televizija BFM.

Olujno nevrijeme sa jakim kratkotrajnim padavinama pogodilo je najviše severozapad zemlje, uključujući region Pariza, a u nekim djelovima Francuske padao je i grad.

Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vjetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom".

Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabilježena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda. U pojedinim mjestima temperature su dostizale ekstremne vrijednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza.