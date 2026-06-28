Ekstremne vrućine koje su pogodile Evropu izazvale su ozbiljne posledice - od smrtnih slučajeva i problema u zdravstvu do poremećaja u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Očekivalo se da će temperature u djelovima Evrope u nedelju dostići 40 stepeni Celzijusa, dok se talas ekstremnih vrućina pomera ka drugim područjima. Francuska je saopštila da je tokom rekordnog toplotnog talasa zabilježeno dodatnih 1.000 smrtnih slučajeva.

Francuska agencija za javno zdravlje objavila je da se većina smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama odnosi na starije osobe, upozoravajući da se očekuje dalji rast broja žrtava kada budu dostupni podaci iz domova za stare i domaćinstava.

Naučnici su naveli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najgori zabilježen u Evropi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i dodatno opteretile zdravstvene sisteme.

"Trenutno 150 miliona ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, mreže su u kvaru. Podstaknut klimatskim promjenama i globalnim zagrijevanjem, fenomen toplotnog talasa koji se ranije smatrao pojavom jednom u generaciji sada se javlja gotovo svake godine. Bili smo upozoreni", rekao je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus na platformi Iks.

Prema riječima naučnika, ovaj toplotni talas bi bio "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem. Zbog njih su izuzetno visoke noćne temperature, zabilježene ove nedelje, postale čak stotinu puta vejrovatnije nego prije samo dvadesetak godina.

Ugroženi transport i snabdijevanje električnom energijom

U Njemačkoj su željezničke službe smanjile saobraćaj na glavnoj željezničkoj liniji u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, dok je tramvajski saobraćaj obustavljen u istočnom gradu Lajpcigu. Mnogi ljudi ostali su u svojim domovima, ne želeći da izlaze dok sunce ne zađe, prenijeli su lokalni mediji.

U Rimu je papa Lav zahvalio vernicima što su došli na nedeljnu misu na Trgu svetog Petra uprkos nepodnošljivim vrućinama.

Ekstremne temperature utiču i na evropske rijeke, smanjujući njihov vodostaj i povećavajući temperaturu vode, što stvara probleme u proizvodnji električne energije i poljoprivredi.

Mađarska nuklearna elektrana najvjerovatnije će smanjiti proizvodnju zbog visoke temperature reke Dunav, koju koristi za hlađenje postrojenja, saopštila je vlada.

U Italiji je vodostaj rijeke Po opao, zbog čega je došlo do prodora morske vode čak 18 kilometara u unutrašnjost. To je izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićena močvarna područja u dijelti rijeke. Desetine ljudi su se utopile dok su pokušavali da pronađu spas od velikih vrućina.

U Italiji su spasioci tragali za suprugom ministarke Eugenije Rokele, koji je nestao u subotu tokom kupanja u jezeru Viko, udaljenom oko 70 kilometara od Rima.

Ekstremne vrućine popustile u Francuskoj

Grmljavinsko nevrijeme moglo bi pogoditi djelove Francuske tokom narednih dan ili dva, dok se u većem dijelu Zapadne Evrope ove nedelje očekuju niže temperature, jer se toplotni talas pomjera ka srednjoj Evropi i Balkanu, naveli su meteorolozi.

Francuska meteorološka služba saopštila je da su ekstremne vrućine prošle u većem dijelu zemlje, ali da su pojedina područja na sjeveroistoku i dalje pod upozorenjem zbog visokih temperatura.

Ministarka zdravlja Stefani Rist rekla je za list "La Tribin" da bi posledice toplotnog talasa mogle trajati i deset dana nakon što temperature počnu da padaju.

"Ova epizoda nije završena", rekla je ona televiziji BFM.

Oluje koje su kasno u subotu pogodile djelove Francuske donijele su hladniji vazduh, ali su izazvale nestanak struje za hiljade domaćinstava.

U nedelju popodne, oko 36.000 domaćinstava u sjevernoj i centralnoj Francuskoj ostalo je bez električne energije, saopštio je snabdevač strujom Enedis u svom najnovijem izvještaju.