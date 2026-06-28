Nestao suprug italijanske ministarke Evđenije Ročele.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U subotu 27. juna u jezeru Viko nestao je suprug italijanske ministarke za porodicu Evđenije Ročele, Luiđi Kavalari, piše "Rai News". On je bio u čamcu zajedno sa suprugom kada je nestao odjednom nakon što je zaronio u vodu.

On nije isplivao što je pokrenulo uzbunu. Potraga i dalje traje, angažovani su ronioci vatrogasne službe, kao i karabinjeri koji rade na rekonstrukciji događaja.

Ovo jezero spada među najopasnija u Italiji zbog čestih naglih padova temperature i jakih struja. Ove godine se u jezeru Bolsena u Italiji već udavila jedna osoba, dok je u jezeru Viko u junu 2025. godine stradao muškarac (58) kada se udavio dok je plivao.