Nestao suprug italijanske ministarke Evđenije Ročele.
U subotu 27. juna u jezeru Viko nestao je suprug italijanske ministarke za porodicu Evđenije Ročele, Luiđi Kavalari, piše "Rai News". On je bio u čamcu zajedno sa suprugom kada je nestao odjednom nakon što je zaronio u vodu.
On nije isplivao što je pokrenulo uzbunu. Potraga i dalje traje, angažovani su ronioci vatrogasne službe, kao i karabinjeri koji rade na rekonstrukciji događaja.
Ovo jezero spada među najopasnija u Italiji zbog čestih naglih padova temperature i jakih struja. Ove godine se u jezeru Bolsena u Italiji već udavila jedna osoba, dok je u jezeru Viko u junu 2025. godine stradao muškarac (58) kada se udavio dok je plivao.
Era in barca con la moglie. Poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità…pic.twitter.com/aQHododOhf— Repubblica (@repubblica)June 27, 2026