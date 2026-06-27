Otac, majka i njihova maloljetna ćerka pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući na periferiji Rima, nakon što su izbodeni nožem. Policija je pokrenula istragu, dok je u kući pronađen i povrijeđeni maloljetni sin bračnog para.

Izvor: Profimedia

Otac, majka i njihova maloljetna ćerka pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući na periferiji Rima, nakon što su izbodeni nožem, prenijeli su jutros italijanski mediji.

Zločin se dogodio u Ulici Via Montiljo, u oblasti Pinjeta Saketi, gde su na lice mjesta izašli pripadnici policije i forenzičkih službi, prenijela je Ansa.

Istraga je u toku, a slučaj vodi odeljenje za teška krivična djela rimske policije. Prema navodima medija, žrtve su porijeklom iz Bangladeša i nisu bile poznate policiji.

Na mjestu zločina pronađen je i povrijeđeni maloljetnik, najstarije dijete bračnog para, kojem je ukazana pomoć. Za sada nisu saopšteni detalji o njegovom zdravstvenom stanju.