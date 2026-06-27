Masovna tuča na bazenu hotela u Kataloniji, devojčici polomljen nos zbog ležaljki.

Izvor: X/nikolaosderes

Masovna tuča izbila je na bazenu hotelu Santa Suzana u Kataloniji, na oko 60 kilometara od Barselone u Španiji, piše britanski "San". Snimak masovne tuče zbog ležaljki je postao viralan gotovo na svim društvenim mrežama, a najgore je prošla djevojčica (13) iz Velike Britanije kojoj je polomljen nos.

Kako su svjedoci ispričali, devojčica je zadobila ozbiljne povrede nosa i obilno je krvarila. Sukob je počeo kada je ta djevojčica sjela na praznu ležaljku misleći da je slobodna.

Tada je izbio potpuni haos. Ona nije znala da ju je navodno već rezervisala druga porodica.

Άγρια συμπλοκή στην Καταλονία, η οποία ξεκίνησε για ένα εντελώς ασήμαντο ζήτημα, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας ανήλικης κοπέλας, η οποία δέχθηκε αναίτια επίθεση από ενήλικες, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές δεκάδων οικογενειών σε μια πραγματική ζώνη…pic.twitter.com/UgsfiMFtN9 — @nikolaosderes (@nikolaosderes)June 27, 2026

Djevojčici je prišao muškarac koji je momentalno poludio i krenuo da viče na nju i da je udara. Ubrzo prilazi još jedan muškarac koji takođe napada djevojčicu!

Svega par sekundi kasnije, nastaje totalni haos. Na snimku se ne vidi jasno ko koga udara, brojni ljudi su se pridružili - neki samo da smire situaciju, a drugi da zaštite maloljetnu djevojčicu od dvojice muškaraca.

"Čovjek nije rekao ni riječ, samo je uletio i počeo da je tuče. Bilo je nevjerovatno i potpuno bolno za gledanje. Kako se odrastao čovjek može tako ponašati prema bilo kome, a kamoli prema djetetu?", rekao je jedan od svedoka.

Zaposleni u hotelu su posle nekog vremena uspeli da okončaju tuču, pozvali su i policiju. Prema prvim informacijama, zasad nema uhapšenih.