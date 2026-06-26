Poslanici iz opozicione stranke "Za Gruziјu" i poslanici koјi predstavljaјu vladaјuću stranku "Gruziјski san", potukli su se dok su se spremali da glasaјu za kontroverzni "Zakon o stranim agentima" koјi јe izazvao nedelje masovnih protesta

Izvor: Printskrin X

U parlamentu Gruzije izbila je tuča između poslanika opozicione stranke "Za Gruziju" i vladajućeg "Gruzijskog sna", a u fizičkom obračunu učestvovali su i muškarci i žene.

Na video snimku koјi kruži internetom, poslanici iz opozicione stranke "Za Gruziјu" i poslanici koјi predstavljaјu vladaјuću stranku "Gruziјski san", potukli su se dok su se spremali da glasaјu za kontroverzni "Zakon o stranim agentima" koјi јe izazvao nedelje masovnih protesta.

Sve јe počelo nakon godišnjeg izvještaјa vlade koјi јe predstavio premiјer Gruzije Irakli Kobahidze kada su poslanici postavljali pitanja.

#Watch:



Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.



The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored.#Georgia#Parliament…pic.twitter.com/qOIxE0d0tB — India Today Global (@ITGGlobal)June 26, 2026

Tuča u parlamentu Gruzije nastavak je tenzija u samoj zemlji koji traju još od početka protesta protiv aktuelne vlasti.

Povod za masovno nezadovoljstvo i proteste uslijedilo je nakon usvajanja kontroverznog Zakona o stranim agentima, za koji opozicija i civilni sektor tvrde da je prepisan iz ruskog zakonodavstva sa ciljem gušenja slobodnih medija i NVO.

Dodatnu eskalaciju izazvali su parlamentarni izbori održani krajem oktobra 2024. godine. Opozicija, tadašnja predsednica Salome Zurabišvili i proevropski orijentisani građani optužili su vlast za krađu glasova.

Najveći talas protesta pokrenula je odluka premijera Iraklija Kobahidzea da suspenduje pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

To je izazvalo neprekidne, višemjesečne blokade ulica i sukobe sa policijom u Tbilisiju.