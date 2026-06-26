Njemačka je danas zabilježila najvišu temperaturu od početka meteoroloških mjerenja – u Sarbrikenu je izmjereno 41,3 stepena Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da bi rekord mogao ponovo da bude oboren već tokom vikenda, kada se očekuje i do 42 stepena.

Izvor: Apaydin Alain/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njemačka je danas oborila apsolutni temperaturni rekord, pošto je u jednom dijelu grada Sarbrikena, na zapadu zemlje, izmjereno 41,3 stepena Celzijusa, pokazuju preliminarni podaci njemačke meteorološke službe (DWD).

"Ova vrijednost je prvi put zabilježena u Njemačkoj od početka meteoroloških mjerenja", saopštila je meteorološka služba na društvenoj mreži Bluesky.

Prethodni rekord iznosio je 41,2 stepena Celzijusa, a izmjeren je 25. jula 2019. godine.

Meteorolog DWD-a Uve Baumgarten izjavio je za agenciju AFP da postoji mogućnost da rekord bude izjednačen ili čak oboren već sutra.

"Sasvim je moguće da ova temperatura ponovo bude dostignuta u subotu, ili čak neznatno premašena", rekao je Baumgarten.

Otkazuju se događaji zbog vrućina

Njemački meteorolozi jutros su izdali upozorenja na jake do ekstremne vrućine za cijelu zemlju.

Najtopliji dan očekuje se u nedjelju, kada bi temperatura mogla da dostigne čak 42 stepena Celzijusa. Prognozira se da će toplotni talas potrajati do početka naredne sedmice.

Zbog ekstremnih temperatura u mnogim dijelovima zemlje otkazani su sportski događaji i manifestacije na otvorenom.

Visoke temperature stvaraju probleme i željezničkoj infrastrukturi, pa su njemačke željeznice upozorile na moguće poremećaje u saobraćaju i savjetovale građanima da putuju samo ukoliko je to neophodno.

Pored vrućina, od subote se sa zapada očekuje povećana vjerovatnoća za razvoj oluja praćenih obilnim pljuskovima, gradom i jakim udarima vjetra.

(Index.hr/Mondo)