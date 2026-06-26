Sjedinjene Američke Države razmatraju smanjenje vojnog prisustva u Persijskom zalivu i premještanje dijela baza ka zapadu, nakon što su satelitski snimci pokazali da je šteta u pomorskoj bazi u Bahreinu veća nego što je ranije saopšteno.

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Sjedinjene Američke Države preispituju svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku nakon što su satelitski snimci pokazali da je šteta na ključnoj pomorskoj bazi u Bahreinu znatno veća nego što je Vašington javno priznao.

Zbog toga se razmatra smanjenje vojnog prisustva u Persijskom zalivu i premještanje dela baza i operacija ka zapadu, pri čemu se kao jedna od mogućih lokacija pominje i Izrael, piše Volstrit džornal.

SAD premještaju baze dalje od iranskih projektila

Prema pisanju američkog lista, analiza satelitskih snimaka od 1. marta pokazala je razmjere štete u pomorskoj bazi Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, nakon iranskih napada.

Zbog toga Sjedinjene Američke Države sada razmatraju obnovu te baze, ali i smanjenje svog vojnog prisustva u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

Cilj je da se baze i vojne operacije premjeste ka zapadu, gdje bi bile van dometa iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Dvojica zvaničnika, koje citira Volstrit džornal, potvrdila su da je Izrael jedna od lokacija koja se razmatra za smještaj dijela tih vojnih baza.