Iran je zaprijetio brodovima koji idu tom rutom uz obalu Omana.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Teretni brod koji je putovao kroz Ormuski moreuz rutom odobrenom od strane Ujedinjenih nacija pogođen je danas projektilom, saopštila je britanska vojska.

Ovo saopštenje je stiglo u vrijeme kada je nekoliko tankera krenulo tom istom rutom kroz moreuz.

Iran je zaprijetio brodovima koji idu tom rutom uz obalu Omana. Rutu je promovisala UN pomorska agencija.

Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) prijavio je napad, i rekao da nema povrijeđenih niti štete po životnu okolinu.

Otvaranje alternativne rute kroz taj vitalni plovni put oslobodio bi pritisak na svjetsku privredu i oduzeo Iranu glavni adut tokom aktuelnih mirovnih pregovara sa SAD. Državni sekretar SAD Marko Rubio koji je u posjeti zemljama Zaliva da pruži uvjeravanja američkim saveznicima, rekao je da je Vašington posvećen novoj ruti.

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz je povećan ali je dalje daleko ispod predratnih nivoa. Cijena nafte danas je na kratko pala do poslednje predratne cijene ispod 73 dolara po barelu u znaku da tržište vjeruje da se situacija popravlja.

Dvije strane i dalje raspravljaju o uslovima privremenog mirovnog sporazuma, od toga kako brodovi da roz uska usta Persijskog zaliva do budućih iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Prema Memorandumu o razumijevanju potpisanom prošle nedelje SAD i Iran imaju 60 dana da utvrde detalje sporazuma. Iako se pregovori održavaju iza zatvorenih vrata izgleda kao da predsjednik SAD Donald Tramp i iranski lideri pregovaraju u javnosti, razmjenjujući prijetnje i tvrdeći da su dati ustupci koje druga strana negira.

Tankeri predvođeni brodom Stoik Vorior prošli su duž Ujedinjenih Arapskih Emirata i zatim Omana rano danas prolazeći omansko poluostrvo Musandam dosta blizu obale. Tu rutu su odredili Oman i Međunarodna pomorska organizacija, agencija UN.

Sjeverno od te rute je koridor u centru moreuza kroz koji su se brodovi kretali slobodno prije rata, prevozeći oko jedne petine svjetske nafte i prirodnog gasa.

Iran je rekao da je minirao taj put posle početka napada SAD i Izraela na njega 28. februara.

Iako su neki brodovi izlazili iz moreuza uz američku vojnu pomoć napori UN agencije su najnoviji napori za oslobađanje zarobljenih brodova. Prevozna kompanija Maersk javila je da su njegov brod kontejner Maersk Baltimor i još jedno čarter plovilo danas izašli iz moreuza.

Prošle nedelje 125 brodova prošlo je kroz moreuz, što je povećanje u odnosu na 33 koliko ih je prošlo prethodne nendelje, prema pomorskim podacima. Prema kompaniji S&P Global juče je prošlo 78 brodova kroz moreuz, najviše od početka rata ali i dalje ispod prosjeka prije rata od 130 ili više.

Pomorski ogranak Revolucionarne garde koji je izgleda reagovao na novu rutu i povećan saobraćaj danas je izdao upozorenje, koje je prenijela iranska državna novinska agencija Irna.

Garda je navela da je ruta uspostavljlena bez obavještenja ili koordinacije s Iranom i nazvala je to "neprihvatljivim i potpuno opasnim".

"Jedina dozvoljena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ruta koju je proglasila Islamska Republika Iran. Saobraćanje brodova van tih ruta je jako opasno i zabranjeno", navela je iranska garda i dodala da će se pozabaviti sa onima koji to krše, ne precizirajući kako.