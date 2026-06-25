Makron je naglasio da ova akcija jasno pokazuje odlučnost evropskih saveznika da suzbiju ruske kanale za izvoz nafte.

Izvor: X/Printscreen/@EmmanuelMacron

Francuski predsjednik, Emanuel Makron objavio je na društvenim mrežama dramatičan snimak upada francuskih marinaca na naftni tanker Deliver, za koji se sumnja da je dio ruske "flote u sjenci" kojom Moskva zaobilazi zapadne sankcije.

"Francuska mornarica presrela je u utorak tanker Deliver dok je prolazio uz obalu Sicilije, kršeći pomorsko pravo" napisao je Makron u objavi na platformi "Iks", uz video-snimak na kojem se vidi kako se komandosi iz vojnih helikoptera spuštaju na palubu broda.

"Nećemo dozvoliti da finansiraju ruski rat"

Makron je naglasio da ova akcija jasno pokazuje odlučnost evropskih saveznika da suzbiju ruske kanale za izvoz nafte, a izvedena je samo nekoliko dana nakon slične velike operacije koju je sprovela Velika Britanija.

"Ova najnovija akcija protiv flote u sjenci pokazuje odlučnost Evropljana. Nećemo dozvoliti floti u sjenci da izbjegava sankcije i finansira ruske ratne napore. Evropa je odlučna. Nastaviće sa svim potrebnim naporima kako bi povećala cijenu rata za Rusiju i omogućila uspostavljanje snažnog i trajnog mira u Ukrajini" poručio je Makron.

Zapadne zemlje pojačale su pritisak na "flotu u sjenci", mrežu starih tankera koje Rusija koristi kako bi prikrila porijeklo svoje nafte i nastavila njen izvoz uprkos međunarodnim sankcijama.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni…pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)June 25, 2026

Britanci nedavno izveli sličnu akciju u Lamanšu

Operacija koju Makron pominje dogodila se 14. juna, kada su britanski specijalci i agenti Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala upali na tanker Smirtos u Lamanšu.

Bila je to prva takva operacija pod vođstvom Velike Britanije, sprovedena nakon što je utvrđeno da je tanker uplovio u britanske teritorijalne vode bez važeće zastave.

Naime, Kamerun je neposredno prije toga, pod diplomatskim pritiskom Evropske unije, uklonio Smirtos i još 35 drugih brodova ruske flote u sjenci iz svog registra brodova, ostavivši tanker praktično bez državne pripadnosti.

Brod Smirtos, koji je prevozio više od 100.000 tona ruske sirove nafte tipa Urals iz luke Ust-Luga ka Indiji, britanske vlasti zadržale su na sidrištu kod Vejmuta.

Indijski kapetan broda, Ajaj Pant, odmah je uhapšen i zvanično optužen pred britanskim sudom za direktno kršenje sankcija protiv Rusije, za šta mu prijeti kazna do 10 godina zatvora.

Zvanična Moskva oštro je reagovala na ove akcije zapadnih mornarica, ocenjujući presretanja i zaplijene brodova kao kršenje međunarodnog prava i "čin međunarodnog piratstva".