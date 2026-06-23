Premijerka Litvanije podnijela ostavku

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Premijerka Litvanije Inga Ruginjene i njen kabinet podnijeli su danas ostavke nakon promjena i neslaganja u vladajućoj koaliciji.

Vlada je pala nakon što su u vladajućoj koaliciji Socijaldemokrate, stranka lijevog centra, raskinuli koalicioni sporazum sa populističkom strankom Nemuno Aušra, dok se jedan od njenih bivših lidera suočava sa optužbama za antisemitizam.

Bivši poslanik Remigijus Žemaitaitis prošle godine je kažnjen sa 5.000 eura nakon što je utvrđeno da je podsticao mržnju prema Jevrejima, umanjivao zločine nacističke Njemačke i minimizirao Holokaust na uvrjedljiv i pogrdan način u objavama na društvenim mrežama i izjavama tokom maja i juna 2023. godine.

Slučaj je trenutno na apelacionom sudu, jer tužioci traže strožu kaznu, dok Žemaitaitis tvrdi da nije kriv.

Odluku o ostavci Ruginjene dostavlja predsjedniku Gitanasu Nausedi, koji će, kako se očekuje, zamoliti odlazeću administraciju da nastavi da obavlja dužnost u svojstvu vršioca dužnosti dok se ne formira nova vlada.

"Uprkos svim teškoćama, imamo mnogo toga na šta možemo biti ponosni, svako od vas je dao značajan doprinos dobrobiti naše države i poboljšanju života njenih građana", rekla je Ruginjene danas ministrima.

Prema koalicionom sporazumu koji je prošle nedelje potpisala nova vladajuća većina, očekuje se da će lider Socijaldemokratske partije Mindaugas Sinkavičijus biti nominovan za mandatara.

Novi koalicioni partneri kažu da podržavaju obnavljanje diplomatskog dijaloga i proširenje ekonomske saradnje tamo gdje to služi interesima zemlje, uz očuvanje obaveza zemlje prema Evropskoj uniji, NATO i strateškom partnerstvu sa Tajvanom.

Socijaldemokrate su postigle dogovor sa dve stranke lijevog centra o formiranju nove koalicije, bez stranke Nemuno Aušra i imaju 75 od ukupno 141 mjesta u parlamentu.

Očekuje se da će se promijeniti najmanje četiri ministra, dok će glavni ciljevi ostati isti.

Kandidat za premijera će, ako ga parlament odobri, imati 14 dana da predstavi novu Vladu i njen program preda na usvajanje.