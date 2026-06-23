Izbijanje požara na Grenlandu u junu šokiralo je naučnike. Klimatske promjene utiču na sve učestalije požare u arktičkoj tundri.

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Naučna zajednica izrazila je duboku zabrinutost nakon što su ranije ovog mjeseca, u razmaku od samo nedelju dana, na Grenlandu izbila dva velika požara. Satelitski snimci otkrili su da je prvi požar buknuo 14. i 15. juna u blizini Sisimiuta, drugog po veličini grenlandskog grada, dok je druga vatrena stihija 17. juna pogodila Kujalek, region na samom južnom rubu ostrva.

Iako je veći dio Grenlanda prekriven masivnim ledenim pokrivačem, značajan dio kopna ostaje bez leda i prekriven je tundrom. Požari vegetacije na tim područjima istorijski su bili prava rijetkost, ali u poslednje vrijeme postaju sve učestalija pojava.

Izbijanje čak dva požara ovako rano, na samom početku ljeta, smatra se izuzetno neuobičajenim fenomenom.

"Požari vegetacije na visokim sjevernim geografskim širinama češći su u julu i avgustu", upozorava dr Mark Parington, viši naučnik u Službi za nadzor atmosfere Kopernikus (CAMS).

Suša na sjeveru i ljudski faktor

Sonja Dijaz, naučnica sa Univerziteta u Helsinkiju koja je sprovela istraživanja na Grenlandu nakon velikog požara 2019. godine, navodi da ovakav tajming djeluje prilično šokantno.

"Vlažni uslovi i snijeg ne pogoduju paljenju i širenju požara. Uslovi moraju biti dovoljno topli i suvi", objašnjava Dijaz.

Glavni uzrok ove rane zapaljivosti tla leži u izraženom nedostatku padavina tokom proteklih mjeseci. Inunguak Eigil Lundblad, rukovodilac kriznog štaba za opštinu Kekata, potvrdio je da su tamošnji požari izbili nakon što je "neko neoprezno koristio vatru. Ove zime nismo imali mnogo snijega, a zatim je uslijedilo vrlo malo padavina, zbog čega imamo izrazito suvo tlo".

Slična situacija zabilježena je i na jugu ostrva, gdje su meteorološki uslovi stvorili tempiranu bombu. Miki Sikemsen, rukovodilac kriznog štaba za opštinu Kujalek, izjavio je da neposredni uzrok tamošnjeg požara još nije utvrđen, ali je dodao:

"Vremenski uslovi na ovom području ove godine bili su neuobičajeno suvi i nismo zabilježili nikakve značajnije padavine od maja, što je vegetaciju učinilo veoma suvom i lako zapaljivom", piše The Gardijan.

Otpuštanje prastarog ugljenika iz tundre

Sa njim se slaže i antropolog Pele Tajsner, vanredni profesor na Univerzitetu Grenlanda, koji ističe da zbog ekstremne isušenosti tla "možemo očekivati još požara".

Naučne analize jasno pokazuju dramatičan trend ubrzavanja ovog problema, jer u periodu od 1995. do 2007. godine nije zabilježen nijedan jedini požar, dok je od 2008. do 2020. registrovan čak 21 odvojeni požarni događaj.

Klimatske promjene zagrejale su Arktik čak četiri puta brže od ostatka planete. Parington navodi da podaci Kopernikusa pokazuju „anomalno visoke“ temperature vazduha koje vegetaciju čine znatno podložnijom gorenju, uz napomenu:

"Međutim, požarima je i dalje potreban izvor paljenja."

Vatra koja gori u tresetnom tlu arktičke tundre izbacuje ogromne količine ugljenika u atmosferu. Istraživanje Sonje Dijaz sugeriše da je riječ o veoma starom ugljeniku koji je bio zarobljen u zemlji stotinama, pa čak i hiljadama godina, a oslobođena količina po kvadratnom metru mnogo je veća nego što je ranije prijavljivano za druge požare u tundri.

Njen suprug Lukas Dijaz, inženjer zaštite životne sredine, priznaje da ga je cijela priča odmah asocirala na televizijsku seriju „Igra prestola“ kada je ugledao oglas za projekat "Vatra u zemlji leda".

"Opšta slika koju ljudi imaju o Grenlandu jeste da je to zemlja leda, i to je tačno. Veći dio Grenlanda zaista je prekriven ledom, ali postoje regioni bez leda prekriveni tundrom. Oni mogu da se zapale i izgore", ističe Dijaz.

Ovaj par naučnika prikupljao je podatke na terenu kako bi unaprijedio globalne modele požara koji trenutno uopšte ne obuhvataju arktičke specifičnosti.

Ekstremni uslovi postaju sve češći zbog zagađenja izazvanog fosilnim gorivima, što je do sada zagrijalo planetu za 1,3 stepena Celzijusa.

"To ne znači da će svake godine biti sve gore i da ćemo imati sve više i više požara svake godine. Ali ono što vidimo jeste da se opšti uslovi koji stvaraju okruženje podložno požarima neprestano pogoršavaju", zaključuje Lukas Dijaz.

(Dnevno/MONDO)