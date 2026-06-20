Panamske vlasti pokrenule istragu i upozorile brodove da izbjegavaju rizične zone

Izvor: Profimedia

Jedan član posade je poginuo, dok su dvije osobe povrijeđene nakon napada dronom na brod koji plovi pod zastavom Paname u Crnom moru, saopštila je Panama Maritime Authority.

Incident se dogodio u četvrtak, a prema informacijama panamskih vlasti, jedan od povrijeđenih članova posade nalazi se u teškom stanju.

Nadležne službe prikupljaju informacije o okolnostima napada i utvrđuju odakle je dron lansiran. Zbog bezbjednosnih rizika, Pomorska uprava Paname preporučila je brodovima da izbjegavaju plovidbu kroz ukrajinske i ruske teritorijalne vode u Crnom moru, kao i kroz Azovsko more.

Panama upravlja najvećim svjetskim registrom trgovačkih brodova, a oko 16 odsto globalne trgovačke flote plovi pod panamskom zastavom. Istraga o napadu je u toku.