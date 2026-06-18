Tokom radova na željezničkoj pruzi između Tel Aviva i Haife, u Izraelu su otkrivena dva mermerna kipa stara oko 1.700 godina, za koja se vjeruje da potiču iz grčko-rimskog perioda.

Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel

Neke tajne prošlosti očigledno čekaju pravi trenutak da ponovo budu otkrivene svijetu. Ponekad vjekovima leže neme pod slojevima zemlje, a onda jedan udarac lopate otvori prozor u vrijeme za koje smo mislili da je zauvijek izgubljeno. Upravo takvo otkriće je ovih dana bukvalno skamenilo arheologe u Izraelu, izvještava Arkeonews.

Položaj statua

Tokom izgradnje dodatne željezničke pruge između Tel Aviva i Haife, istraživači su napravili izvanredno otkriće. Pod zemljom u blizini grada Benjamin, otkrili su dva mermerna kipa stara oko 1.700 godina koja prikazuju važne ličnosti iz grčko-rimskog svijeta.

Jedan od njih možda čak prikazuje Likurga, legendarnog osnivača spartanskog društvenog poretka i jednog od najuticajnijih ličnosti antičke Grčke, izveštava Tajms of Izrael.

Statua je otkrivena tokom arheoloških iskopavanja koja su pratila veliki infrastrukturni projekat koji su sproveli Ministarstvo saobraćaja i željeznička kompanija Izraelske željeznice. Cilj projekta je modernizacija priobalne željezničke veze, omogućavajući brže vozove između dva najveća grada u Izraelu.

Ali ono što je najviše iznenadilo arheologe nije bila samo starost nalaza, već okolnosti u kojima su statue otkrivene. Nisu stajale na svom prvobitnom mjestu. Ležale su licem nadolje u ​​sabirnoj jami nekadašnje prese za vino iz rimskog i vizantijskog perioda.

"U ovoj fazi ne znamo zašto su bile sakrivene tamo. Možda je neko želio da ih zaštiti", objašnjavaju vođe iskopavanja Eliran Oren i Avišag Reis iz Izraelske uprave za starine, koja je vijest o otkriću podijelila na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu.

Jednom u životu

Nalaz je bio toliko neočekivan da ga arheolozi opisuju kao događaj koji se dešava jednom u životu.

"Ovo je otkriće koje se dešava jednom u životu. Najveća iznenađenja uvijek dolaze poslednjeg dana", rekli su.

Arheolog Majkl Sorockin se još uvijek živo sjeća trenutka kada su prvi obrisi mermera počeli da izranjaju iz zemlje.

"Dok smo iskopavali presu za vino, primijetili smo nešto što viri iz zemlje. Radnici su me pozvali jer su mislili da to nije običan predmet. U početku smo mislili da je keramika, ali onda se otkrio mermer. Polako su počele da se otkrivaju dvije statue. Čak i danas mi je teško da pronađem riječi da opišem taj trenutak", rekao je.

Dva Likurga

Posebnu pažnju stručnjaka privukla je jedna od statua, na kojoj je sačuvan grčki natpis sa imenom Likurga. Ovo ime nose dvije izuzetno važne ličnosti u antičkoj istoriji. Prva je čuveni Likurg iz Sparte, koji se smatra legendarnim autorom spartanskog društvenog i vojnog sistema. Druga je Likurg iz Atine, uticajni državnik i govornik iz četvrtog veka prije nove ere.

Vidi opis "Ovo otkriće se dešava jednom u životu": Gradili željezničku prugu pa iskopali "blago" staro 1.700 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/Israel Antiquities Authority Official Channel Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Možda je to jedna od tih ličnosti, ali tek smo na početku istraživanja ", naglasio je dr Peter Gendelman, stručnjak za područje drevne Cezareje.

On je rekao da ovo otkriće doprinosi grupi sličnih portreta istorijskih ličnosti koji su ranije pronađeni u oblasti Cezareje, a poslednji sličnog značaja otkriven je tamo 1990-ih. Tokom rimskog perioda, takve mermerne statue postavljane su u javne zgrade, kupatila i luksuzne domove bogatih stanovnika.

Moć arheologije

Time su pokazali poštovanje prema klasičnoj kulturi i intelektualnom nasleđu antičkog svijeta. Nedaleko od lokaliteta, arheolozi su prije mnogo godina otkrili ostatke rimskog kupatila, tako da postoji mogućnost da su statue nekada krasile prestižnu vilu jednog od bogatih stanovnika drevne Cezareje.

Sada počinje dug proces čišćenja, konzervacije i istraživanja. Stručnjaci će pokušati da definitivno utvrde koga statue zapravo prikazuju i kakvu su ulogu igrale u životima ljudi prije skoro dva milenijuma. Izraelski ministar za naslijeđe Amihaj Elijahu naglasio je da otkriće još jednom pokazuje moć arheologije:

"Jednog trenutka ljudi rade na modernom infrastrukturnom projektu, a već sledećeg trenutka otvara se prozor u život i kulturu ljudi koji su ovdje živjeli prije mnogo vjekova", zaključio je on.