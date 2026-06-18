Članica NATO-a otvorila je put za raspoređivanje nuklearnog oružja na granici sa Rusijom, dodatno jačajući odbrambeni front Alijanse prema Moskvi.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Rusija bi mogla da se suoči sa mogućnošću raspoređivanja nuklearnog oružja neposredno uz njenu granicu, nakon što je Finska ukinula dugogodišnju zabranu vezanu za atomsko naoružanje, pozivajući se na zabrinutost zbog "ruske agresije".

Članica NATO-a otvorila je put za raspoređivanje nuklearnog oružja na granici sa Rusijom, dodatno jačajući odbrambeni front Alijanse prema Moskvi.

Finski poslanici su u srijedu sa 125 glasova "za" i 61 "protiv" izglasali ukidanje ograničenja iz perioda Hladnog rata, koje datira iz 1980. godine. Ova odluka omogućava Helsinkiju da prima i transportuje nuklearno oružje u okviru operacija NATO-a.

Finski ministar odbrane, Anti Hekenen pozdravio je ovaj potez kao "suštinski važan" za bezbjednost zemlje.

"Parlament je usvojio izmjene Zakona o nuklearnoj energiji dvotrećinskom većinom. Ova istorijska reforma jača bezbjednost Finske i NATO-a u cjelini" rekao je Hekenen.

Međutim, naglasio je da Helsinki za sada nema planove da trajno rasporedi nuklearno oružje na svojoj teritoriji.

"Nuklearno odvraćanje je, na kraju krajeva, garant mira u Evropi. To je krajnje sredstvo odvraćanja od ruske agresije" izjavio je predsjednik Odbora za odbranu finskog parlamenta Heiki Auto.

Rusija je ranije upozorila da će odgovoriti ukoliko nuklearno oružje bude raspoređeno na teritoriji Finske.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov izjavio je u martu da će Finska "raspoređivanjem nuklearnog oružja na svojoj teritoriji početi da predstavlja prijetnju Rusiji".

"Ako Finska bude prijetila nama, preduzećemo odgovarajuće mjere."

Od izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine, Finska je ubrzano prošla put od vojne neutralnosti do članstva u NATO-u, kojem se zvanično pridružila 2023. godine. Skandinavska zemlja dijeli više od 1.300 kilometara dugu granicu sa Rusijom.

Tokom ove godine Finska je podigla nivo pripravnosti zbog nastavka rata u Ukrajini, koji je, prema ocjeni zapadnih zemalja, već imao posledice po bezbjednost više članica NATO-a.

U maju je Finska podigla borbene avione nakon što je dron, za koji se sumnja da je stranog porijekla, ušao u njen vazdušni prostor u blizini Helsinkija. Zemlja je takođe najavila povećanje vojnih izdvajanja.

Poslednjih mjeseci visoki finski zvaničnici isticali su da je ukidanje višedecenijske zabrane ključno za jačanje nacionalne bezbjednosti.

Uprkos tome što ima samo 5,6 miliona stanovnika, Finska raspolaže jednom od najjačih vojski u Evropi i razvijenim planovima civilne zaštite za slučaj vanrednih situacija ili moguće invazije.