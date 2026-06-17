Tramp objasnio da bi rat sa Iranom trajao još nekoliko godina da sad nije sklopljen sporazum.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen/Youtube/printscreen/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija nakon sastanaka na Samitu G7 u Francuskoj. U petak 19. juna u Ženevi bi trebalo da Sjedinjene Države i Iran potpišu Memorandum o razumevanju, a cijeli dokument je procurio u javnost u kom se nalazi 14 odredbi sporazuma.

"Da nismo napravili sporazum, bacali bismo još bombi u naredne dvije, tri, četiri nedelje, dve godine... Nikada ne biste imali otvoren Ormuski moreuz, nikada ne bi bilo nekog uspjeha", rekao je Tramp, prenosi britanski list "Gardijan".

Da podsjetimo, Memorandum o razumijevanju bi trebalo zvanično da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi i Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju 14. juna saopštio da je rat na Bliskom istoku završen.