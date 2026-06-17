Američki FBI saopštio je da je spriečio navodni plan napada na UFC događaj u Beloj kući i uhapsio petoricu osumnjičenih. Tužilaštvo tvrdi da su planirali napade dronovima, snajperima i upad na imanje, a među mogućim metama bili su Donald Tramp, Džej Di Vens i Ilon Mask.

Izvor: Profimedia/Daniel Torok/White House / Zuma

Američki FBI saopštio je da je sprečio navodni plan napada na UFC događaj u Bijeloj kući i uhapsio petoricu osumnjičenih. Tužilaštvo tvrdi da su planirali napade dronovima, snajperima i upad na imanje, a među mogućim metama bili su Donald Tramp, Džej Di Vens i Ilon Mask.

Istraga je pokrenuta nakon što je majka jednog od osumnjičenih, 19-godišnjeg Tajsena Propera, kontaktirala policiju zbog zabrinutosti nakon velikih kupovina vatrenog oružja i komunikacije koju je njen sin vodio na internetu.

Navodno planirali napad dronovima i snajperima

Prema sudskim dokumentima, osumnjičeni su planirali da dronovima natovarenim eksplozivom gađaju objekte u blizini događaja kako bi izazvali paniku među posjetiocima. Plan je, kako tvrde tužioci, predviđao da se masa usmjeri ka unapred određenim lokacijama na kojima bi bili raspoređeni snajperisti.

Potencijalne mete bili Tramp, Vens i Mask

Sudski spisi navode da su među mogućim metama bili predsjednik Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, Ilon Mask, kao i više američkih političara i javnih ličnosti.

Izvor: Profimedia/Daniel Torok/White House / Zuma

Komunikacija preko TikToka i Signala

Istražitelji tvrde da su se članovi grupe okupljali preko TikTok grupe pod nazivom „Vanguard of the Old“, nakon čega su prebacivali komunikaciju na aplikaciju Signal. Navodno su razmatrali pokretanje revolucije i rušenje postojećeg političkog sistema u SAD.

Prijetili političarima i biznismenima

U dokumentima se navodi da su članovi grupe razgovarali o mogućim atentatima na pojedine američke zakonodavce i poslovne ljude, koje su smatrali odgovornim za, kako su naveli, korupciju i pogrešan pravac kojim se država kreće.

Svih pet osumnjičenih tereti se za zavjeru radi izvršenja ubistva, za šta je predviđena maksimalna kazna doživotnog zatvora. Pojedinim članovima grupe stavljaju se na teret i dodatna krivična djela povezana sa planiranjem nasilja na prostoru Bijele kuće. Preliminarno saslušanje zakazano je za 29. jun.

(BBC/Mondo)