Ruski ratni brod ispalio hitac upozorenje na britansku jahtu u Lamanšu.

Izvor: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

U Lamanšu se danas dogodio incident u kom je ruski ratni brod pucao ka britanskoj jahti, piše britanski "Telegraf". Izvor pomenutog lista je otkrio da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja na britansku jahtu u ovom Engleskom kanalu.

Vjeruje se da je ovo prvi ovakav slučaj da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja ka britanskoj jahti u Engleskom kanalu. Pucano je sa ruskog broda "Admiral Grigorovič" koji inače redovno prolazi kroz Lamanš i ima zadatak da pruža zaštitu ruskim tankerima koji se nalaze pod sankcijama.

Russian warship 'fired warning shot at yacht in English Channel'https://t.co/kybzL4UtZ9pic.twitter.com/5UUd3jGGzb — ITV News (@itvnews)June 16, 2026

Ovaj incident se dogodio samo nekoliko dana nakon upada britanskih specijalaca na ruski brod "flote iz sjenke". Britansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da istražuje ovaj incident u Lamašnu nakon čega će saopštiti više informacija.

Prijava o napadu na britansku jahtu je stigla od posade sa te jahte koja je registrovana u Velikoj Britaniji. Ljudi odatle tvrde da je ispaljen hitac upozorenja sa ruskog broda na maloj udaljenosti.