Avanturista koji je skočio sa istog mosta samo nekoliko sati prije nego što je 21-godišnja Marija Eduarda Rodriges de Freitas poginula tokom bandži skoka tvrdi da su organizatori zbog velikog broja ljudi koji su čekali na red "popustili sa standardima".

Izvor: Društvene mreže/@RapidReport2025/X

Marija je stradala nakon pada sa oko 40 metara sa napuštenog Mosta kostura u Limeiri, u brazilskoj državi Sao Paulo. Prema navodima lokalnih medija, željela je da izvede skok u stilu "aviona", dok su je instruktori držali na ramenima. Na snimku tragedije vidi se da sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno za nju.

Mlada studentkinja fizičkog vaspitanja platila je skok i dodatnu GoPro kameru, koja još nije pronađena. Policija vjeruje da bi upravo snimak sa te kamere mogao da bude ključni dokaz u istrazi.

Muškarac koji se predstavio kao Emanuel rekao je da je bio drugi od 93 učesnika koji su tog dana skočili sa mosta. Zbog kiše je došlo do kašnjenja, a on smatra da je žurba da se nadoknadi izgubljeno vrijeme mogla da doprinese kobnoj grešci.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazilpic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025)June 13, 2026

Na snimku njegovog skoka vidi se da je uže uredno pričvršćeno za nogu, za razliku od Marijinog slučaja. Iako je u početku imao povjerenja u organizatore, Emanuel tvrdi da je organizacija tokom dana bila loša i da je nedostajalo profesionalizma.

Tragediji je prisustvovao i Marijin vjerenik, koji je nakon nesreće završio u bolnici. Medicinska sestra Rajza Dijaz, koja se slučajno zatekla na licu mjesta, pokušala je da pomogne djevojci. Ispričala je da je Marija po dolasku pomoći još pokazivala slabe znake života, ali je ubrzo podlegla teškim povredama.

Posle nesreće šest osoba je privedeno na saslušanje, a trojica muškaraca zadržana su u pritvoru zbog sumnje za ubistvo sa eventualnim umišljajem. Istražitelji navode da instruktori nisu mogli da objasne ko je bio zadužen za pričvršćivanje užeta niti za završnu bezbjednosnu provjeru.

Jedan od osumnjičenih priznao je da nije postojala jasna podjela odgovornosti i da su bezbjednosne provjere obavljane stihijski.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je nestala GoPro kamera. Svjedok Rafael Gular tvrdi da je vidio zaposlenog kako je uklonio kameru sa Marijinog tijela neposredno nakon pada. Dodao je i da organizatori nakon tragedije nisu davali nikakva objašnjenja ljudima koji su čekali svoj red za bandži skok.

Kompanija za bandži skokove sa kojom su povezani osumnjičeni navodno je nakon tragedije ugasila svoje naloge na društvenim mrežama.

Marija je samo nekoliko sati prije smrti objavila više poruka na Instagramu. Na jednoj fotografiji napisala je: "Ko je ta luda osoba koja mi je dozvolila da skočim sa mosta?", dok je na drugoj fotografisala znak upozorenja sa porukom: "Opasnost. Rizik od smrti".

Sahranjena je u Sao Paulu, gdje su se porodica i prijatelji oprostili od nje. Njena majka se nakon tragedije oglasila potresnom porukom, poručivši da joj je "to prokleto uže zauvijek oduzelo ćerku".