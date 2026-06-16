Evropski lideri pokušaće na samitu G7 da ubijede američkog predsjednika Donalda Trampa da promijeni pristup pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, smatrajući da su dosadašnji američki predlozi bili previše naklonjeni Moskvi.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Samit G7 održava se od 15. do 17. juna u Evijan-le-Benu, na obali Ženevskog jezera, a okuplja lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnike Evropske unije.

Donald Tramp doputovao je u Francusku u ponedeljak uveče nakon što su Vašington i Teheran postigli preliminarni sporazum o okončanju šireg sukoba, dok je formalno potpisivanje predviđeno za petak.

"Iranski sporazum doneće mnogo uspjeha", rekao je Tramp po dolasku u Evijan-le-Ben.

Makron traži čvrst i konačan sporazum

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da je prioritet postizanje "čvrstog i ozbiljnog sporazuma koji će biti konačno zaključen".

On je naveo da će ručak lidera u utorak biti posvećen bezbjednom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, uključujući mogućnost pomorske misije pod vođstvom Francuske i Velike Britanije, kao i pronalaženju alternativnih energetskih ruta koje zaobilaze ovaj strateški prolaz.

Tramp je izjavio da će Ormuski moreuz u petak biti "potpuno otvoren".

Evropske sile strahuju od slabog nuklearnog sporazuma

Lideri Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta prisustvovaće razgovorima u utorak. Diplomate navode da se ne očekuju detaljne rasprave o iranskom nuklearnom programu, ali da bi regionalni lideri mogli da iznesu svoja očekivanja.

Privremeni sporazum trebalo bi da otvori period od 60 dana za složene tehničke pregovore, koji će obuhvatiti sudbinu iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma i eventualno ukidanje sankcija.

Međutim, evropski saveznici strahuju da neiskusan američki pregovarački tim neće uspjeti da obezbijedi dovoljno snažan sporazum o nuklearnom programu niti da riješi pitanje iranskih balističkih raketa, što bi moglo da produži krizu.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele da učestvuju u oblikovanju naredne faze pregovora nakon što su poslednjih mjeseci bile uglavnom isključene iz procesa.

Tramp ponovo kritikovao Obamin sporazum

Francuska, Velika Britanija i Nemačka započele su pregovore sa Iranom o nuklearnom programu još 2003. godine, a kasnije su zajedno sa administracijom tadašnjeg predsjednika Baraka Obame učestvovale u sklapanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine u zamjenu za ublažavanje sankcija.

Tramp je više puta kritikovao taj sporazum i tokom svog prvog mandata povukao SAD iz njega.

"To nije kao Obamin dokument, to je bio užasan dokument", rekao je Tramp pre bilateralnog sastanka sa Makronom.

Evropa želi zaokret u pregovorima o Ukrajini

Evropske diplomate vide samit i kao priliku da ubijede Trampa da su dosadašnji američki predlozi za okončanje rata u Ukrajini bili previše naklonjeni Moskvi.

Evropske zemlje žele da pokažu spremnost za razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uz istovremeno pooštravanje sankcija Rusiji i jačanje vojne pomoći Ukrajini.

Njihov cilj je da naglase da prepreku za napredak ne predstavlja Kijev, već Moskva.

Tramp je izjavio da vjeruje kako su i Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spremni da pronađu rešenje za rat.

"Mislim da su otvoreni za to da urade nešto po pitanju rata", rekao je Tramp.

Zelenski će učestvovati na prvoj sjednici samita posvećenoj "izgradnji mira u Ukrajini", a moguće je i da će tokom dana održati poseban sastanak sa Trampom.

(Rojters/Mondo)