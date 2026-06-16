Razbijena kriminalna grupa u Beču, vođe zaposlile državljane Srbije i Bosne i Hercegovine kao fiktivne zaposlene.

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Policija u Beču u Austriji je razbila visoko organizovanu kriminalnu grupu koja je funkcionisala kao legalno preduzeće, piše austrijski "Hojte". Akcija hapšenja nosi naziv "Operacija Psiho" i u njoj je otkrivena ilegalna proizvodnja kanabisa.

Uhapšena su trojica vođa grupe, muškarci starosti 42, 46 i 55 godina. Na teret im se stavlja da su organizovali proizvodnju, skladištenje, regrutovanje radne snage, distribuciju i prodaju kanabisa.

Ova grupa je preuzela objekat u Beču koji je korišćen kao ilegalna fabrika kanabisa. Uzgajano je više hiljada biljaka i proizvedeno je više tona proizvoda na površini od približno 3.200 kvadratnih metara.

Osumnjičeni organizatori ove kriminalne grupe su zaposlili najmanje devet muškaraca iz Srbije i Bosne i Hercegovine da rade u proizvodnoj hali. Oni su bili zaposleni kao lažni baštovani i ilegalno su boravili u Austriji.

Racija se dogodila u septembru 2025. godine. Tada je zaplijenjena skoro tona kanabisa čija vrijednost je oko 1,4 miliona eura u gotovini, zlato, dragocjenosti, falsifikovana lična dokumenta i pištolj.