Američki predsjednik Donald Tramp i najviši bezbjednosni zvaničnici razmatrali su u "Situacionoj sobi" moguće vojne opcije protiv Irana, dok Vašington pojačava pritisak na Teheran usred tenzija i upozorenja o novim udarima.

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Američki predsjednik Donald Tramp održao je hitan sastanak sa najvišim zvaničnicima nacionalne bezbijednosti u "Situacionoj sobi", gdje su razmatrani planovi za moguće nove vojne udare na Iran.

Prema navodima portala Axios, koji se poziva na izvore upoznate sa situacijom, američka administracija razmatra ograničenu, ali snažnu vojnu akciju, čiji bi cilj bio povećanje pritiska na Teheran i primoravanje iranske strane da promijeni stav u tekućim pregovorima.

Sastanku su prisustvovali visoki zvaničnici američke administracije, uključujući potpredsjednika Dž. D. Vensa, državnog sekretara Marka Rubija, direktora CIA Džona Retklifa, načelnika Združenog generalštaba generala Dena Kejna i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa. Ministar odbrane Pit Hegset pridružio se putem video-linka iz sjedišta CENTCOM-a na Floridi.

Nakon sastanka, Hegset je govorio ispred sjedišta Centralne komande SAD i poručio da će američka vojska biti "operativno angažovana", naglašavajući da predsjednik Tramp očekuje odlučan odgovor prema Iranu ukoliko ne dođe do dogovora.

Istakao je da Iran ima priliku da postigne sporazum, ali da, prema njegovim riječima, Teheran odugovlači pregovore i ne pokazuje spremnost za kompromis.

U svom obraćanju, Hegset je upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle odgovoriti udarima na ključne iranske objekte ukoliko diplomatski napori ne uspiju, naglasivši da je cilj administracije "ishod koji želi predsjednik Tramp u ime američkog naroda".

U međuvremenu, Tramp je izjavio da su SAD već izvele određene udare i najavio mogućnost novih, navodeći da bi američke snage mogle da pogode iransku infrastrukturu ako pregovori propadnu.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon izveštaja o međusobnim vojnim incidentima u regionu. Tramp je ranije naveo da je iranska vojska napala i oborila američki helikopter "Apač" u blizini Ormuskog moreuza, nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je izvela uzvratne udare.

Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima i upozorio na dalje napade ukoliko se nastavi, kako su naveli, "američka agresija", tvrdeći i da su gađane američke baze u Kuvajtu i Jordanu. Sve strane za sada nastavljaju sa oštrim porukama i optužbama, dok se diplomatski i vojni pritisak u regionu intenzivira.